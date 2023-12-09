У Трампа больше шансов добиться мира в Газе, чем у Байдена, пишут СМИ

Число американских избирателей, которые полагают, что справиться с конфликтом в секторе Газа сможет экс-президент США Дональд Трамп, больше, чем число тех, кто уверен, что эта задача по силам нынешнему американскому лидеру Джо Байдену. Об этом сообщает Wall Street Journal.