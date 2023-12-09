У Трампа больше шансов добиться мира в Газе, чем у Байдена, пишут СМИ

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Число американских избирателей, которые полагают, что справиться с конфликтом в секторе Газа сможет экс-президент США Дональд Трамп, больше, чем число тех, кто уверен, что эта задача по силам нынешнему американскому лидеру Джо Байдену. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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