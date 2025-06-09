Айза о скандальном поведении супруга Бородиной в шоу «Сокровища императора»: «Я бы на месте Ксю даже не пыталась»

09 июня 2025, 11:49

Айза заявила, что Ксения Бородина не даст себя в обиду

Айза-Лилуна Ай (Фото: Инстаграм* @aizalovesam)

Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа высказалась об участниках популярного проекта. Айза выразила симпатию Ксении Бородиной и ее супругу, которого многие критикуют.





Айза отметила, что она «наслаждается сюжетной линией» певицы Нюши и ее сестры Марии Шурочкиной.





«Уверена, что этот проект им дал гораздо больше, чем участие в таком крутом шоу. Я болею за фуксиков и верю в них!» — призналась бывшая возлюбленная Гуфа в соцсетях.

«Я бы на месте Ксю даже не пыталась выгораживать эмоциональность Коли. Ну он такой, и она это знает, и она это принимает! И Ксюша умеет за себя постоять, я знаю ее лично. Она себя в обиду не даст. Главное, чтобы им было хорошо!» — подчеркнула телеведущая.

