Айза о скандальном поведении супруга Бородиной в шоу «Сокровища императора»: «Я бы на месте Ксю даже не пыталась»
Айза заявила, что Ксения Бородина не даст себя в обиду
Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа высказалась об участниках популярного проекта. Айза выразила симпатию Ксении Бородиной и ее супругу, которого многие критикуют.
Айза отметила, что она «наслаждается сюжетной линией» певицы Нюши и ее сестры Марии Шурочкиной.
«Уверена, что этот проект им дал гораздо больше, чем участие в таком крутом шоу. Я болею за фуксиков и верю в них!» — призналась бывшая возлюбленная Гуфа в соцсетях.
Еще Айза заступилась за Ксению Бородину и ее супруга Николая Сердюкова, которого некоторые называют грубияном. Звезда соцсетей уточнила, что ее не смущают «мимими и сюси-пуси» супругов.
«Я бы на месте Ксю даже не пыталась выгораживать эмоциональность Коли. Ну он такой, и она это знает, и она это принимает! И Ксюша умеет за себя постоять, я знаю ее лично. Она себя в обиду не даст. Главное, чтобы им было хорошо!» — подчеркнула телеведущая.
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