«Жаль этих женщин»: Анне Заворотнюк сказали, что она не так красива, как ее покойная мама
Анна Заворотнюк посоветовала хейтерам любить себя
Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась своей болью из-за негативных комментариев от фолловеров. Анна показала скриншоты сообщений, где пользователи отреагировали на ее недавнюю публикацию.
В одном из сообщений пользователи Сети сделали девушке комплименты и отметили сходство Анны с ее знаменитой мамой. Иное сообщение содержало грубые замечания о ее внешности. В нем было сказано, что Анна не так красива, как ее мать, и ей нужно стараться быть похожей на Анастасию.
«Ответы разных людей на одну и ту же сторис. Красота в глазах смотрящего, в который раз убеждаюсь», — отметила девушка в личном блоге.
По мнению Анны, такие негативные комментарии поступают к ней периодически, и чаще всего их оставляют женщины.
«Так грустно становится от этого. Кто как не женщины должны понимать друг друга и поддерживать, знать, насколько обидно получать такие комментарии насчет своей внешности? На самом деле жаль этих женщин, мне кажется, глубоко в душе они очень несчастны, если занимаются подобным. Наверняка им очень хочется поменять свою жизнь к лучшему, но, скорее всего, они не имеют такой возможности», — подчеркнула дочь актрисы.
Еще Анна посоветовала подписчицам любить себя и заниматься тем, что делает их счастливыми.
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