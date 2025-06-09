«Жаль этих женщин»: Анне Заворотнюк сказали, что она не так красива, как ее покойная мама

09 июня 2025, 11:22

Анна Заворотнюк посоветовала хейтерам любить себя

Анна Заворотнюк (Фото: Инстаграм* @anna_zavorotnyuk)

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась своей болью из-за негативных комментариев от фолловеров. Анна показала скриншоты сообщений, где пользователи отреагировали на ее недавнюю публикацию.





В одном из сообщений пользователи Сети сделали девушке комплименты и отметили сходство Анны с ее знаменитой мамой. Иное сообщение содержало грубые замечания о ее внешности. В нем было сказано, что Анна не так красива, как ее мать, и ей нужно стараться быть похожей на Анастасию.





«Ответы разных людей на одну и ту же сторис. Красота в глазах смотрящего, в который раз убеждаюсь», — отметила девушка в личном блоге.

«Так грустно становится от этого. Кто как не женщины должны понимать друг друга и поддерживать, знать, насколько обидно получать такие комментарии насчет своей внешности? На самом деле жаль этих женщин, мне кажется, глубоко в душе они очень несчастны, если занимаются подобным. Наверняка им очень хочется поменять свою жизнь к лучшему, но, скорее всего, они не имеют такой возможности», — подчеркнула дочь актрисы.