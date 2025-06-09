«Пока не развелись»: актер Алексей Морозов раскрыл правду о расставании с женой
Актер Алексей Морозов объяснил расставание с женой Даной Абызовой
Актер Алексей Морозов рассказал о расставании с женой и коллегой по цеху Даной Абызовой, с которой пока не оформил развод. Пара состоит в браке с 2016 года. Об это сообщает «Леди Mail».
«Если честно, мы уже полтора года не вместе, просто пока не развелись. Но живем в соседних домах и очень тепло общаемся», — пояснил артист.Недавно они вместе отмечали день рождения сына Федора, которому исполнилось четыре года. Также актер подчеркнул, что на празднике присутствовали его родители и старший сын Матвей. С его мамой Марией он также сохранил хорошие отношения.
«Но все же не такие, как с Даной. С нею мы постоянно на связи, — действительно близкие друг другу люди», — пояснил он.Звезда сериалов «Таинственная страсть» и «Великая. Золотой век» решил раскрыть причину расставания со второй женой. По его словам, скандалов между ними не возникало, просто этот союз не оправдал ожиданий обоих супругов.
«Какой-то четкой причины нет —никто никого не предал, не обидел. Просто так вышло», — подытожил он.*Запрещен в РФ