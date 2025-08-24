Актер из «Боя с тенью» сломал ногу
Актёр Денис Никифоров обратился к травматологу из‑за боли в ноге, сообщает Telegram‑канал Mash.
По информации издания, он поскользнулся дома и получил травму: врач поставил диагноз — перелом кости стопы и наложил гипс. Сам Никифоров от комментариев отказался, лишь отметил, что с ним всё в порядке.
Актёр прославился ролями боксера Артёма Колчина в фильме «Бой с тенью» и тренера Сергея Макеева в сериале «Молодёжка». В биографии Никифорова также значатся работы в картинах «Многоэтажка», «Любовь под прикрытием», «Финт Боброва», «Псих», «Есенин», «Ангел мести».
В июле Никифоров признался, что дважды отказался от участия в съёмках «Молодёжки. Новая смена» и не появится в нынешнем сезоне — его не устроили предложения сценаристов и продюсеров. По его словам, многие знакомые, следившие за сериалом, не поняли, что происходит в новых сериях, и отнеслись к продолжению проекта негативно; он также назвал методы работы сценаристов «странными».
