Актер из «Боя с тенью» сломал ногу

24 августа 2025, 18:59

Mash: у актера Дениса Никифорова перелом ноги

Денис Никифоров (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Актёр Денис Никифоров обратился к травматологу из‑за боли в ноге, сообщает Telegram‑канал Mash.