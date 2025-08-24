Лолита расплакалась во время выступления и убежала со сцены в Казани
Певица Лолита Милявская неожиданно расплакалась во время выступления в Казани и скрылась за кулисами. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Инцидент произошёл во время исполнения популярной песни «Раневская». Финальная фраза произведения настолько растрогала артистку, что она не смогла сдержать слёз прямо на сцене и поспешила уйти за кулисы. Зрители по достоинству оценили искренность певицы и долго аплодировали ей стоя.
Однако позже выяснилось, что причиной слёз стала не эмоциональная глубина песни, а ошибка в исполнении: Лолита взяла неверную ноту в конце композиции и, осознав промах, сильно расстроилась.
