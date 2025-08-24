«Я пиво люблю»: Лариса Лужина призналась, что не может похудеть
Актриса Лариса Лужина пожаловалась на проблемы с лишним весом из-за гастролей
Лариса Лужина призналась, что пыталась бороться с лишним весом, но эта борьба оказалась «неравной». Об этом стало известно изданию «Аргументы и Факты».
Актриса отметила, что не ест после шести вечера, чтобы вернуться в прежнюю форму, но гастрольный график часто нарушает этот режим. Так произошло, например, во время поездки в Германию.
«Ну как не попробовать местное немецкое пиво? Я пиво люблю», — пояснила артистка.Она также пожаловалась, что перепробовала различные методы похудения, но ни один не дает желаемого результата. После возвращения с гастролей ей приходится заново сбрасывать набранные килограммы.
«Сейчас как заклинило – злости не хватает! Я уж чего только не пробовала, ничего не действует», — заявила звезда.