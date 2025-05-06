Актер Меньшиков прокомментировал свое увольнение из Театра имени Ермоловой

Олег Меньшиков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актер Олег Меньшиков назвал первые четыре года на должности худрука Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой «ужасно сложными». Об этом он сообщил на шоу «5 Книг».
По мнению артиста, до этого он жил свободным человеком.
Меньшиков пояснил, что его не устраивало в работе театра порядка 80%, по этой причине он написал заявление об увольнении. Актер добавил, что причиной его негодования была атмосфера учреждения.
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«У меня была своя антреприза, мне давали деньги, но я делал все, как хотел», — заявил он.
Меньшиков пояснил, что его не устраивало в работе театра порядка 80%, по этой причине он написал заявление об увольнении. Актер добавил, что причиной его негодования была атмосфера учреждения.
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Екатерина Коршунова