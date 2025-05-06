94-летний Иван Краско рассказал об обследованиях и состоянии здоровья

Иван Краско (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)
Народный артист России Иван Краско, которому 94 года, выписался из клиники, где провел неделю на лечении.
В интервью NEWS.ru он поделился своими впечатлениями о медицинском обследовании и рассказал о планах на предстоящие майские праздники.
Краско отметил, что здоровье для него сейчас в приоритете, он старается следить за ним, особенно в таком возрасте.
Накануне Дня Победы Краско планирует выступить на сцене своего родного театра имени В. Ф. Комиссаржевской и посетить новоселье у Михаила Боярского. Несмотря на возраст, знаменитый петербуржец полон энергии и готов к новым свершениям.
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Краско отметил, что здоровье для него сейчас в приоритете, он старается следить за ним, особенно в таком возрасте.
«Ребята, не переживайте, со мной всё в порядке. Перед майскими праздниками я должен был прийти в надлежащую форму, ведь у меня планируется много выступлений. Я прошёл здесь плановое обследование. В девяносто-то четыре года пора уже начать следить за своим здоровьем. Анализы у меня, как у космонавта», — поделился артист.
Накануне Дня Победы Краско планирует выступить на сцене своего родного театра имени В. Ф. Комиссаржевской и посетить новоселье у Михаила Боярского. Несмотря на возраст, знаменитый петербуржец полон энергии и готов к новым свершениям.
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Дарья Осипова