Боярский рассказал о своем самочувствии после падения на сцене

Михаил Боярский (Фото: Инстаграм* @boyarskiy_official)
Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии. Ранее был приостановлен спектакль с участием народного артиста РСФСР.
В середине апреля Боярский оступился на сцене во время репетиции и получил ушиб. Артист был доставлен в больницу. Как отметил актер в интервью «Абзаца», он пока не восстановился полностью. Лечение продолжается в домашних условиях.
Боярский заявил, что намерен вернуться на сцену после полного выздоровления и разрешения от врачей. Показ спектакля «В этом милом старом доме», в котором он исполняет роль, приостановлен до конца сезона.
Накануне стало известно, что Боярский построил дом. Об этом рассказал актер Иван Краско. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Боярский заявил, что намерен вернуться на сцену после полного выздоровления и разрешения от врачей. Показ спектакля «В этом милом старом доме», в котором он исполняет роль, приостановлен до конца сезона.
Накануне стало известно, что Боярский построил дом. Об этом рассказал актер Иван Краско. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Манцаев Рамиль