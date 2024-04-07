Актер Стоянов рассказал, что его называли трусом из-за молчания на тему СВО

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Известный актёр Юрий Стоянов признался, что получает множество «проклятий» и обвинений в трусости. Причина — его молчание на тему специальной военной операции.
Об этом артист рассказал в YouTube-беседе с Надеждой Стрелец. Особенно удивляет Стоянова то, что больше всего негатива он получает от жителей Одессы — города, в котором он вырос. По словам актёра, он предпочитает не разбрасываться громкими политическими заявлениями, так как привык общаться с людьми языком театра.
Артист полагает, что зритель сам почувствует, каков ты, что ты из себя представляешь, о чём говоришь и что чувствуешь. Для этого совсем не обязательно постоянно маячить в интернете и говорить, что ты за то, и против этого. Стоянов подчеркнул, что всегда находился на стороне «хороших людей» и выступал за то, «чтобы мириться». Он добавил, что придерживается такой позиции всю жизнь.
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