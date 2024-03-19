Актёр Соколов устроит в Химках концерт в помощь Донбассу

Фото: Istockphoto / Cesare Ferrari
Во Дворце культуры «Родина» в Химках 5 апреля состоится благотворительный концерт в рамках проекта народного артиста России Андрея Соколова «Культура в помощь Донбассу». Мероприятие начнётся в 19 часов. Оно пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
«Этот концерт – символ российской культуры, способной в трудные времена объединять людей для поддержки нашей армии. Собранные от продажи билетов средства будут направлены на закупку всего самого необходимого для участников спецоперации. Это квадрокоптеры, оптические прицелы, медикаменты и многое другое. Помощь также будет оказана гражданам, проживающим на новых территориях», – рассказал народный артист.
Помимо Андрея Соколова, в концерте примут участие Наталья Варлей, Иван Белыш, Андрей Бриг, ВИА «Надежда», Вероника Сыромля, Александр Федорков, Светлана Лазарева, Сергей Шахин, Оксана Цах, Юлиан, Александр Антипов и группа «Катюша».
Фото: Istockphoto / Cesare Ferrari
Читайте также:
За неделю обстрелов в Белгородской области 16 человек погибли и 98 пострадали
Армия России давит ВСУ по всей линии фронта в ДНР
Картаполов: срочники не будут направляться в зону СВО
Лора Луганская