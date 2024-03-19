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Актёр Соколов устроит в Химках концерт в помощь Донбассу

19 марта 2024, 19:52
Фото: Istockphoto / Cesare Ferrari

Фото: Istockphoto / Cesare Ferrari

Во Дворце культуры «Родина» в Химках 5 апреля состоится благотворительный концерт в рамках проекта народного артиста России Андрея Соколова «Культура в помощь Донбассу». Мероприятие начнётся в 19 часов. Оно пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Этот концерт – символ российской культуры, способной в трудные времена объединять людей для поддержки нашей армии. Собранные от продажи билетов средства будут направлены на закупку всего самого необходимого для участников спецоперации. Это квадрокоптеры, оптические прицелы, медикаменты и многое другое. Помощь также будет оказана гражданам, проживающим на новых территориях», – рассказал народный артист.

Помимо Андрея Соколова, в концерте примут участие Наталья Варлей, Иван Белыш, Андрей Бриг, ВИА «Надежда», Вероника Сыромля, Александр Федорков, Светлана Лазарева, Сергей Шахин, Оксана Цах, Юлиан, Александр Антипов и группа «Катюша».

Фото: Istockphoto / Cesare Ferrari

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В Белгороде из-за обстрелов закрыли рестораны «Вкусно – и точка»
В Белгороде для безопасности сотрудников закрыли рестораны «Вкусно – и точка»
19 марта 2024, 21:13

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» временно закрыла свои рестораны в Белгороде в целях обеспечения безопасности сотрудников и гостей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что все сотрудники предприятий будут получать зарплату в соответствии с законодательством РФ.

Также сообщается, что сеть магазинов «ВкуссВилл» до 20 марта прекратила доставку продуктов. При этом сами магазины продолжат работать в штатном режиме.

Такие меры принимаются компаниями в связи с регулярными обстрелами Белгорода и Белгородской области украинскими войсками. 19 марта ВСУ вновь атаковали город и район вокруг. В результате обстрела в посёлке Разумное пострадали две женщины и подросток, которому частично оторвало руку.

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#обстрел
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Глава Пентагона Остин отметил продвижение российских войск на Украине
Глава Пентагона Остин: США видят серию дополнительных приобретений ВС РФ
19 марта 2024, 20:21

Фото: iStock/icholakov

Пентагон видит серию дополнительных приобретений российских войск на Украине. О продвижении ВС РФ сообщил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин.
Он подчеркнул, что оптимистично настроен на поддержку в Конгрессе США нового запроса Белого дома об оказании помощи Украине.

Остин добавил, что предсказать результат законотворческой работы невозможно, однако в администрации президента Джо Байдена убеждены в подвижках по данному вопросу.

Ранее Остин заявил, что Вашингтон готов предоставить Украине столько вооружения, сколько будет необходимо для того, чтобы не дать украинской армии пасть.

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#спецоперация
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Белый дом признал, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия США
19 марта 2024, 19:55

Фото: iStock/Andrii Atanov

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия со стороны США. Об этом она сообщила во время брифинга.
Примечательно, что своими словами Жан-Пьер подтвердила катастрофическое положение украинских войск на линии боевого соприкосновения. По словам пресс-секретаря, конгрессу США следует как можно скорее одобрить запрос Белого дома о дополнительном финансировании, который предусматривает в том числе ассигнования на новую помощь Киеву.

Ранее сообщалось, что законодатели палаты представителей США предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Инициаторами идеи стали демократ Джаред Голден и республиканец Брайан Фитцпатрик. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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Пятилетняя девочка одна выжила при ударе ВСУ по её дому с семьёй под Белгородом
19 марта 2024, 19:53

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Маленькая девочка оказалась единственной выжившей после удара ВСУ по дому в Белгородской области, в котором находилась её семья. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он рассказал, что из пятерых находившихся в частном доме выжить удалось лишь пятилетней (по другой информации – шестилетней) девочке, которой сейчас оказывается вся необходимая помощь.

Telegram-канал Mash уточняет, что семья девочки занималась волонтёрством и помогала участникам СВО. Они переехали в село Никольское Белгородской области из Якутии пять лет назад. Несмотря на начало спецоперации и участившиеся обстрелы приграничных территорий, семья отказывалась переезжать.

Отмечается, что в доме находились мать девочки со своим гражданским мужем, её бабушка и брат-подросток. У ребёнка остался дедушка, который в момент удара находился не дома и отец, с которым её мать находилась в разводе. Он уже выехал в дочери.

Девочку успешно прооперировали, она находится на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Прогнозы врачей положительные.

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#белгородская область
#всу
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#ребёнок
#смерть
#семья
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Лидеры ЕС обсудят заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
19 марта 2024, 18:40

Фото: istock/artJazz

Лидеры ЕС на предстоящем 21-22 марта саммите могут обсудить заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных военных на Украину, пишут РИА Новости.
С учетом растущей вероятности поражения украинской армии, обсуждение идеи Макрона об отправке западными странами военного контингента для поддержки Киева имеет место быть. Однако ранее Генсек Нато Йенс Столтенберг полностью опроверг слухи об отправке военнослужащих НАТО на Украину.

Ранее сообщалось, что начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль в беседе с корреспондентом газеты Монд рассказал, что французская армия готовится к участию «в самых жестких» конфликтах.

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#ес
#украина
#военные
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В Белгородском зоопарке в результате обстрела погибла кенгуру Беннетта Гранди
19 марта 2024, 18:16

Фото: iStock/CraigRJD

ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по Белгородскому зоопарку, в результате чего погибла кенгуру Беннетта Гранди, об этом сообщили в пресс-службе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
От кассетных осколков во время обстрела пострадали экзотариум и вольер. К сожалению, кенгуру Беннетта Гранди в это время была на улице. Животное погибло.

Работники зоопарка рассказали, что Гранди была особенной. Она переехала в зоопарк из Санкт-Петербурга осенью 2019 года и сразу же очаровала персонал своим дружелюбным и покладистым характером и при этом абсолютным бесстрашием.

Кенгуру с удовольствием подходила к посетителям зоопарка, чтобы познакомиться, давала себя погладить и очень любила, когда её кормят из рук. При всём изобилии фруктов, ей почему-то особенно нравились виноградные веточки.

В 2022 Гранди впервые принесла потомство.

«Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие. Радуемся, что никто из сотрудников не пострадал. Несмотря на страшную опасность, все ежедневно выходят на работу, ведь животные в зоопарке полностью зависят от нас, людей. Мы тебя никогда не забудем, милая. Когда этот кошмар наяву закончится, Гранди, мы посадим в нашем лесу самый вкусный виноград в честь тебя», — отметили в пресс-службе зоопарка.

Сотрудники зоопарка при обстреле не пострадали, теперь они занимаются восстановлением разрушенных в ходе атаки конструкций.

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#обстрел
#белгородская область
#всу
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«Скручивают руки и пихают в машины»: Пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации на Украине
Пленный боец ВСУ Лепях рассказал, как украинцев запугивают пытками в плену ВС РФ
19 марта 2024, 18:12

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинцев запугивает пытками, которые якобы происходят в российском плену, об этом рассказал военнопленный боец ВСУ Олег Лепях, видеоролик с его признаниями публикует Минобороны РФ.
«Нам рассказывали – если попадешь в плен, русские режут пальцы, руки… Но это все не так. Меня накормили, обогрели, дали сигареты», — рассказал Лепях.

По его словам, попав на поле боя он принял самостоятельное решение сдаться в плен российским военным.

При этом, Лепях рассказал, каким образом проводятся мобилизационные мероприятия на Украине.

«Хапают где попало, закручивают руки назад, пихают в машины», — пожаловался украинец.

В то же время, медкомиссию украинские военкоматы проводят формально, тратя на каждого отдельного человека оп несколько минут, подчеркнул Лепях.

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#вс рф
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#сво
#плен
#мобилизация
#украина
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Шольц назвал смешными дискуссии по поводу поставок ВСУ дальнобойных ракет Taurus
Канцлер Шольц: Дискуссии в ФРГ о поставке ракет Taurus Украине являются смешными
19 марта 2024, 17:20

Фото: iStock/macky_ch

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал смешными непрекращающиеся в немецком обществе дискуссии по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus Вооружённым силам Украины. Об этом он заявил, выступая на конференции Europe 2024 в Берлине. Трансляцию провело издание Handelsblatt.
Дипломат рассказал, что Германия уже передала Украине существенно большую помощь, чем остальные европейские державы. Шольц озвучил сумму 28 миллиардов евро.

Канцлер объяснил, чем вызваны его слова о запрете на отправку дальнобойных ракет Taurus Киеву. Такое серьезное и дорогостоящее оружие должно обслуживаться исключительно профессиональными военными, имеющими подобный опыт. Для этих целей необходимо отправлять немецких военнослужащих на Украину, а Германия не хочет переступать эту черту.

Ракеты Taurus в процессе боевого применения требуют больших объемов данных, которые должны обрабатываться специальными техническими системами, а на Украине таковых нет. Кроме того, Шольц отметил, что если необходимые технические системы будут поставлены Украине, то они перестанут быть доступны Бундесверу, что существенно ослабит военную мощь ФРГ.

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#германия
#украина
#военная техника
#олаф шольц
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Эксперт Меркурис: ВСУ терпят катастрофу под Харьковом из-за российских ударов
19 марта 2024, 16:39

Фото: iStock/Olena_Z

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ не могут остановить натиск российских войск в Харьковской области. Об этом Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube.
Эксперт утверждает, что в этот раз западным странам лучше подготовиться к тому, что фронт на этом направлении обрушится, и украинские войска будут массово отступать. По мнению Меркуриса, в ближайшее время украинская оборона будет полностью разрушена.

Ранее экс-глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз заявил, что РФ методично сокрушает украинские войска благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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