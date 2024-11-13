Актер Василий Ливанов снова попал в реанимацию

Василий Ливанов (Фото: riamediabank.ru/Евгений Биятов)
Уточняется, что артиста госпитализировали в одну из московских больниц с желудочно-кишечным кровотечением. Подробности о состоянии Ливанова в настоящее время не раскрываются.
Напомним, 89-летний Василий Ливанов был госпитализирован в реанимацию НИИ имени Н.В. Склифосовского 29 сентября этого года с инсультом. Через некоторое время ему была проведена операция, во время которой медики зафиксировали остановку сердца. Позже сообщалось, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния.
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