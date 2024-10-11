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Главная / Новости / Общество/ Жена Василия Ливанова заявила, что актер пришел в сознание, состояние стабильное

Жена Василия Ливанова заявила, что актер пришел в сознание, состояние стабильное

11 октября 2024, 18:25
Фото: iStock/PeopleImages

Фото: iStock/PeopleImages

Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена сообщила, что актер пришел в сознание. Ее слова приводит РБК. По ее словам, он по-прежнему находится в неврологической реанимации НИИ им. Н. В. Склифосовского.


Елена также добавила, что муж пришел в сознание, а его состояние оценивают как стабильное.

Напомним, 89-летний Василий Ливанов был госпитализирован в реанимацию НИИ имени Н.В. Склифосовского 29 сентября этого года с инсультом. Через некоторое время ему была проведена операция, во время которой медики зафиксировали остановку сердца. Позже сообщалось, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния.

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В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова

Актёр и режиссёр Василий Ливанов остаётся в реанимации НИИ Склифосовского
#операция
#режиссёр
#медики
#актёр
#больница
Телеведущая Лазарева* отреагировала на объявление в международный розыск
Телеведущая Лазарева* назвала объявление в международный розыск неразберихой
11 октября 2024, 18:38

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская телеведущая Татьяна Лазарева* отреагировала на объявление в международный розыск. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Лазарева* назвала ситуацию с объявлением ее в международный розыск неразберихой. Телеведущая отметила, что планирует разобраться в случившемся и дать подробный комментарий прессе.

По ее словам, в Интерполе есть статья, согласно которой политической преследование не служит поводом для объявления человека в международный розыск.

Напомним, Татьяну Лазареву* признали иностранным агентом в июне 2022 года. После этого её два раза штрафовали за отсутствие маркировки на 40 и 30 тысяч рублей.

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Лазарева* пожаловалась, что статус иноагента мешает ей работать

Иноагента Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов

*Признана Минюстом РФ иноагентом, Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#розыск
#рф
#телевидение
#минюст рф
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Цена квадратного метра в новостройках премиум-класса Москвы подскочила за год
11 октября 2024, 18:35

Фото: iStock/Lazy_Bear

За год стоимость квадратного метра в новостройках премиум-класса Москвы выросла на 18%. Об этом говорят данных компании «Метриум».
«В премиальном сегменте ипотечный кредит зачастую применяется для отсрочки остаточного платежа. Разница между ставкой по семейной ипотеке и вкладом в кредитной организации сейчас превышает 15 п. п. Объём предложения за квартал вырос на 8,6%. В распределении объёма предложения и спроса по округам ЗАО занял лидирующие позиции, что свидетельствует о об активном освоении девелоперами премиальной недвижимости новых районов», — прокомментировала в беседе с «Известиями» директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Тем временем президент Российского союза пекарей Дмитрий Семёнов выразил уверенность в том, что ФАС разберётся с выявленными ею высокими средними наценками на хлеб в торговых сетях России.

«Я уверен в профессионализме сотрудников ФАС и уверен, что надзорный орган разберётся в ситуации и примет меры к нарушителям. Когда заводы сохраняли минимальные наценки в 10-15%, учитывая значимость хлеба как социального продукта, магазины могли ставить свои наценки. Они получали прибыль, которую недополучали на своё развитие производители. Отсюда в том числе и острый дефицит кадров», — прокомментировал в беседе с RT Семёнов.

Ранее сообщалось, что, согласно статистике сервиса Яндекс Аренда, в среднем стоимость аренды студии в городах-миллионниках России выросла на 4,5% за месяц.

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#недвижимость
#строительство
#москва
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Депутат Лантратова предложила предоставлять педагогам бесплатную юрпомощь
11 октября 2024, 18:25

Фото: iStock/dolgachov

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила обеспечить российских педагогов бесплатной юридической помощью.
Она пояснила, что сегодня люди этой профессии являются одной из самых незащищённых групп населения. Кроме того, нередки случаи хамского поведения в отношении педагогов, фиксация и распространение фото и видеоматериалов с ними, порочащих их честь и достоинство, в связи с чем юридическая помощь оказывается очень необходимой для них.

«В этой связи одной из государственных задач должно стать формирование уважительного и почтительного отношения к учителям, что будет являться показателем здорового и гармоничного развития общества», — приводит RT комментарий Лантратовой.

До этого заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что более 20% молодых педагогов работают в столичных школах искусств. По её словам, многие из них уже выступают на ведущих сценах в России и в мире.

«Несмотря на возраст, они добились высоких результатов — стали призерами всероссийских и международных конкурсов», — приводят «Известия» слова Сергуниной.

Ранее заместитель председателя профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявлял, что штрафы за оскорбление педагогов вряд ли значительно решат данную проблему.

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#учитель
#помощь
#ипотека
#отношения
#профессии
#юрист
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Развязка на М-1 «Беларусь» с дорогой А-108 в Подмосковье готова наполовину
11 октября 2024, 18:20

Фото: iStock/IakovKalinin

Готовность транспортной развязки на трассе М-1 «Беларусь» с дорогой А-108 в Подмосковье составляет около 50%. Об этом говорится на сайте правительства России со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
По словам Хуснуллина, работы по возведению искусственного сооружения проходят с 84 по 87 км М-1 «Беларусь» вблизи поселка Дорохово. Уточняется, что на данном участке уложили более 83 тыс. кв.м асфальтобетона.

На объекте полностью закончили часть работ, в том числе переустройство коммуникаций и земляные работы по строительству подходов к путепроводу в составе будущей развязки на 86 километре. Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что построена половина ствола подземного пешеходного перехода на этом же участке дороге. Движение автотранспорта над ним уже запущено, добавил Петушенко.

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#движение
#штрафы
#автодор
#дорога
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В Роскачестве раскрыли, каким категориям граждан откажут в ипотеке
Роскачество: Гражданам без постоянного дохода откажут в ипотеке
11 октября 2024, 17:44

Фото: iStock/gopixa

Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина заявила, что банк при решении о выдаче ипотечного кредита не рассматривает не трудоустроенных граждан, поскольку у них нет подтверждённой платежеспособности.
«Чтобы банк решился на выдачу крупной суммы в виде ипотечного кредита, надо подтвердить свою платёжеспособность. Для тех, кто трудоустроен официально и/или получает зарплату на карту ипотечного банка, проблем нет. Банк будет рассматривать заявки только от тех, кто имеет постоянный доход. Граждане на пособии, не трудоустроенные или подрабатывающие время от времени, рассматриваться банками не будут», — рассказала в беседе с RT Вяльшина.

До этого сообщалось, что в Кузбассе завершилось расследование уголовного дела в отношении гражданина, вымогавшего у коллеги деньги и вынуждавшего его для этого брать банковские кредиты.

«Обвиняемый за полгода путём вымогательства похитил у потерпевшего более 1,1 млн рублей. Вину в совершенном преступлении фигурант не признал, поясняя, будто никогда не избивал коллегу, а деньги тот отдавал ему добровольно. Но удалось установить свидетелей и очевидцев произошедшего. Полицейскими изучены кредитная история, платёжная документация, выписки по банковским операциям обеих сторон. В результате причастность обвиняемого к совершению вымогательства была доказана», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы полиции Кузбасса.

Ранее экономист Елена Ведута заявляла, что ограничение выдачи банками кредитов россиянам в настоящее время является логичной мерой финансовых структур.

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#расследование
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На межрегиональном форуме в Красногорске обсудили подготовку кадров для IT
11 октября 2024, 17:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Красногорский колледж организовал межрегиональный форум «Кадры для IT-отрасли в современных условиях», в мероприятии приняли участие преподаватели средних специальных учебных заведений, а также представители российских IT-компаний, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«В программу форму вошли форсайт-сессии, на которых обсуждали кластерную модель сетевого взаимодействия, и пленарная часть, темой которой стали требования к выпускникам техникумов и колледжей, а также необходимые шаги по воспитанию профессионалов», — говорится в сообщении.
Директор Красногорского колледжа Сергей Дёмин отметил, что такие встречи помогают системе образования определить, в каком направлении корректировать программы по подготовке специалистов, так как позволяют непосредственно узнать потребности работодателей.

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#красногорск
#колледж
#форум
#образование
#it
#цифровизация
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«Группой лиц с особой жестокостью»: Адвокат раскрыл, что будет с подростками, пытавшими мальчика в Угличе
Адвокат Воропаев: издевавшимся над подростком в Угличе грозит суровое наказание
11 октября 2024, 17:27

Фото: iStock/thebigland88

На 16-летнего подростка из Углича напали несколько парней по просьбе его бывшей девушки. Над мальчиком издевались в его же квартире — четыре часа школьника били ногами, прыгали на нём, плевали и резали ему волосы. Мальчик несколько раз терял сознание.
Напоследок компания украла из дома телефон и бытовую технику. Костю с переломами и выбитой челюстью забрала скорая только спустя сутки. Юноша может навсегда оглохнуть на одно ухо. Полиция задержала троих человек и возбудила уголовное дело.

Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что обидчикам мальчика может грозить очень суровое наказание.
«Уголовная ответственность по нанесению тяжкого вреда здоровью наступает с 14 лет. Более того, тут возможно усмотреть специальный «состав», а именно хулиганские побуждения, группа лиц и особая жестокость, что может повлечь за собой до 10 лет лишения свободы», — сказал эксперт.

Он добавил, что родителей детей могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. Также потерпевшие вправе обратиться в суд и потребовать компенсацию морального вреда, компенсации расходов на лечение и расходов на реабилитацию. Данные суммы будут взысканы с родителей обидчиков.
«Девочка, которая снимала происходящее и подговорила остальных подростков избить потерпевшего, – от ответственности тоже не уйдет, так как в рамках уголовного кодекса ее действия будут расценены как подстрекательство, что делает ее таким же соучастником преступления», — сообщил адвокат.

По его словам, следствие будет идти стандартно, как и с делами взрослых. Будет установлен размер вреда здоровью, изучены фото/видео материалы, проведены иные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.
«Если инцидент произошел на территории школы, к ответственности можно было бы привлечь образовательное учреждение. Однако если инцидент произошел за пределами школы – школа никакой ответственности не несет, так как школа отвечает за детей только в пределах своей территории», — заключил собеседник.

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#дома
#девочка
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В Красногорске воспитанникам семейных центров рассказали о цифровизации в МФЦ
11 октября 2024, 17:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Мастер-класс «Цифровизация в повседневной жизни» провели для 40 воспитанников семейных центров в МФЦ Красногорска, сообщает администрация городского округа со ссылкой на Мингосуправления Московской области.
«Ребята узнали, как работают специалисты МФЦ, какие отделы есть в офисах «Мои документы» и какие услуги населению они предоставляют. Особо юным визитёрам понравились интерактивные игры, посвящённые определению цели визита в МФЦ и оформлению дубликата СНИЛС», — говорится в сообщении.
Такие мастер-классы призваны помощь ребятам понять, как работают госучреждения, а также научиться пользоваться электронными сервисами. Благодаря, в том числе, и этим занятиям, в будущем ребята смогут самостоятельно решать вопросы, связанные с оформлением документов и получением различных госуслуг.

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#красногорск
#мфц
#цифровизация
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Когда менять зимнюю резину на новую в 2024: штрафы, особенности, как выбирать
11 октября 2024, 17:25

Фото: iStock/djedzura

С наступлением холодов и выпадением первых осадков многие автовладельцы задумываются о смене летних шин на зимние. Но при какой именно погоде это следует сделать? Какие покрышки лучше выбрать? И какие правила и требования необходимо соблюдать, чтобы не получить штраф за использование резины не по сезону?
Ответы на эти и другие вопросы — в материале «Радио 1».

Когда менять резину на зимнюю по закону

Замена резины с летней на зимнюю и наоборот — обязательное требование, которое прописано в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Согласно этому документу, автомобилисты должны «переобуть» машину в период с сентября по ноябрь. Конкретные даты зависят от региона и погодных условий.

Фото: iStock/Fahroni

Важно помнить, что использование летней резины зимой запрещено законом. За нарушение правила предусмотрен штраф.

Какой штраф, если не менять резину

Размер штрафа за использование летней резины в зимний период составляет 500 рублей. Однако это минимальное наказание. В некоторых случаях сумма может быть больше. Например, если из-за несвоевременной замены резины произошло ДТП, размер штрафа может увеличиться. Кроме того, виновник аварии должен будет возместить ущерб пострадавшему.

Чтобы избежать неприятных последствий, рекомендуется своевременно менять резину на зимнюю.

При какой минимальной температуре нужно менять резину на зимнюю

Производители рекомендуют менять летнюю резину на зимнюю, когда среднесуточная температура опускается ниже 7 °C. При такой температуре летняя резина теряет свои свойства и становится менее эффективной. Это может привести к ухудшению управляемости автомобиля и увеличению тормозного пути.

Фото: iStock/Scharfsinn86

Однако ориентироваться только на температуру не стоит. Важно также учитывать погодные условия. Если на улице выпал снег или образовался лед, менять резину нужно раньше.

Как зимняя резина влияет на управление автомобиля

Зимняя резина обеспечивает лучшее сцепление с дорогой, чем летняя. Это позволяет автомобилю лучше справляться с поворотами и торможением. Кроме того, зимняя резина более устойчива к низким температурам. Она не дубеет на морозе и не теряет своих свойств.

Использование зимней резины особенно важно в условиях гололеда и снегопада. Она поможет избежать ДТП и сохранить жизнь и здоровье водителя и пассажиров.

Как выбрать зимнюю резину

При выборе зимней резины важно учитывать несколько факторов:
  • Размер: резина должна соответствовать размеру колес вашего автомобиля.
  • Тип: существует несколько типов зимней резины, каждый из которых предназначен для определенных условий эксплуатации. К примеру, шипованная обеспечивает лучшее сцепление на льду, «липучка» — более универсальна.
  • Производитель: выбирайте резину от известных производителей, которые гарантируют качество своей продукции.
Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Не стоит экономить на зимней резине. Качественная резина обеспечит безопасность и комфорт во время езды.

Обязательно ли клеить знак «Шипы»?

Знак «Шипы» не является обязательным, но его наличие может помочь другим водителям правильно реагировать на ваше авто в случае ДТП.

Раньше наклейка то не была обязательной, то снова становилась таковой. Однако на сегодняшний знак не требуется, а его установка носит исключительно рекомендательный характер.

Как «обкатывать» новую резину

После установки новой резины важно правильно ее «обкатать». Для этого необходимо проехать несколько сотен километров на небольшой скорости и без резких маневров. Это позволит резине адаптироваться к дороге и обеспечит лучшее сцепление с поверхностью.

Можно ли купить б/у резину

Покупка б/у резины может быть выгодной, но она также может быть рискованной. Б/у резина может иметь скрытые дефекты, которые могут привести к аварии. Кроме того, срок службы б/у резины меньше, чем у новой.

Фото: iStock/Milan Krasula

Если вы решили купить б/у резину, убедитесь, что она в хорошем состоянии и имеет все необходимые документы.

Опасность подержанных шин

Подержанные шины могут иметь скрытые дефекты, такие как трещины, порезы или неравномерный износ. Они могут привести к разрыву шины во время движения, что может привести к аварии.

Кроме того, подержанные шины могут быть изношены и иметь меньший срок службы, чем новые. Это означает, что вам придется менять их чаще, что может быть более затратно.

В заключение, замена резины на зимнюю — важное мероприятие, которое обеспечивает безопасность и комфорт во время езды. Не стоит откладывать ее на потом, чтобы избежать неприятных последствий.

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