Жена Василия Ливанова заявила, что актер пришел в сознание, состояние стабильное

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Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена сообщила, что актер пришел в сознание. Ее слова приводит РБК. По ее словам, он по-прежнему находится в неврологической реанимации НИИ им. Н. В. Склифосовского.
Елена также добавила, что муж пришел в сознание, а его состояние оценивают как стабильное.
Напомним, 89-летний Василий Ливанов был госпитализирован в реанимацию НИИ имени Н.В. Склифосовского 29 сентября этого года с инсультом. Через некоторое время ему была проведена операция, во время которой медики зафиксировали остановку сердца. Позже сообщалось, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за ухудшения состояния.
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Данил Пономарев