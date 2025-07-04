Актеры Анатолий Руденко и Елена Дудина ждут второго ребенка

04 июля 2025, 11:02

Анатолий Руденко и Елена Дудина с дочерью Миленой (Фото: Инстаграм*/to100nado)

Актеры Елена Дудина и Анатолий Руденко сообщили о грядущем пополнении в семье. Пара опубликовала совместный снимок, на котором можно увидеть округлившийся живот 36-летней артистки. Об этом сообщает StarHit.





По всей видимости, женщина решила исполнить давнюю мечту и стать мамой во второй раз. Звездные супруги написали трогательный текст, сравнив ожидание ребенка с волшебными моментами их жизни:

«Та самая свечка на праздничном торте, тот самый небесный фонарик, отправленный в небо Пхукета в новогоднюю ночь. Та самая яркая звезда на ночном небе Бали, бумажка, сгоревшая когда-то на дне бокала… Еще одна наша любовь. Ждем тебя, малыш».