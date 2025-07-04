Актеры Анатолий Руденко и Елена Дудина ждут второго ребенка
Актеры Елена Дудина и Анатолий Руденко сообщили о грядущем пополнении в семье. Пара опубликовала совместный снимок, на котором можно увидеть округлившийся живот 36-летней артистки. Об этом сообщает StarHit.
По всей видимости, женщина решила исполнить давнюю мечту и стать мамой во второй раз. Звездные супруги написали трогательный текст, сравнив ожидание ребенка с волшебными моментами их жизни:
«Та самая свечка на праздничном торте, тот самый небесный фонарик, отправленный в небо Пхукета в новогоднюю ночь. Та самая яркая звезда на ночном небе Бали, бумажка, сгоревшая когда-то на дне бокала… Еще одна наша любовь. Ждем тебя, малыш».В настоящий момент Елена и Анатолий принимают поздравления от поклонников. Известно, что они воспитывают 13-летнюю дочь Милену. В скором времени у девочки появится братик или сестренка. Срок беременности и пол малыша пока не раскрываются.
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