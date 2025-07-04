Мизулина возмутилась концертом «протеже Пугачевой» в Москве: «Как она попала в РФ?»

04 июля 2025, 10:13

Мизулина возмутилась, что певицу Манижу пропустили на границе России

Манижа (фото: Telegram @manizhme)

Екатерина Мизулина возмутилась планируемым в Москве концертом певицы Манижи (она же – Манижа Сангин). Об этом глава Лиги безопасного интернета написала в своём Telegram-канале.





Общественница назвала Сангин «той самой, что жалела террористов, зверски напавших на людей в «Крокусе», и демонстративно пускала слезу на камеру.





«Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет? Закон для таких, как она, не писан? Или как это понимать?», – задалась вопросами Мизулина.