Мизулина возмутилась концертом «протеже Пугачевой» в Москве: «Как она попала в РФ?»
Мизулина возмутилась, что певицу Манижу пропустили на границе России
Екатерина Мизулина возмутилась планируемым в Москве концертом певицы Манижи (она же – Манижа Сангин). Об этом глава Лиги безопасного интернета написала в своём Telegram-канале.
Общественница назвала Сангин «той самой, что жалела террористов, зверски напавших на людей в «Крокусе», и демонстративно пускала слезу на камеру.
«Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет? Закон для таких, как она, не писан? Или как это понимать?», – задалась вопросами Мизулина.Напомним, что в 2022 году Манижа покинула РФ и обосновалась в Таджикистане. Певица представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», она имеет российское гражданство.
Весной прошлого года артистка спровоцировала скандал, отказавшись выражать соболезнования жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле». Вместо этого она предпочла высказаться о проблемах мигрантов и национальной розни.