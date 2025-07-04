Стас Намин проиграл суд по делу о продаже виниловых альбомов Gorky Park

04 июля 2025, 09:02

Стас Намин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Известный музыкант и продюсер Стас Намин не смог запретить интернет-магазинам торговать виниловыми альбомами группы Gorky Park. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».