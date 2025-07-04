Стас Намин проиграл суд по делу о продаже виниловых альбомов Gorky Park
Известный музыкант и продюсер Стас Намин не смог запретить интернет-магазинам торговать виниловыми альбомами группы Gorky Park. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».
Ситуация начала развиваться в мае, когда Намин обнаружил сайт, предлагающий диски с записями группы. Он посчитал, что использование логотипа нарушает его авторские права, и подал заявление в суд с просьбой о запрете продажи этих товаров.
Однако судьи отметили, что на виниловых альбомах указано только название группы, а логотип отсутствует. В результате, иск был отклонен, и Намин попытался обжаловать решение, подав несколько апелляций, но все они также были отвергнуты.
Таким образом, интернет-магазины продолжают продавать виниловые альбомы Gorky Park, а Стас Намин потерпел неудачу в своей правовой борьбе.
Стас Намин — советский и российский певец, основоположник рок-движения, композитор, кинорежиссер, продюсер, фотограф, художник, организатор рок-фестивалей. Еще во второй половине XX столетия ему удалось стать культовой фигурой и легендой альтернативного культурного пласта.
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