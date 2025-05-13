Актриса Анна Пересильд наговорила Никите Кологривому море комплиментов: «Такой чудесный»

Анна Пересильд (Фото: Инстаграм* @anka.peresild_)
Актриса Анна Пересильд в беседе с Надеждой Стрелец рассказала о поведении коллеги по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого. Она назвала артиста «чудесным» и «очень простым».
После успеха проекта Кологривый начал попадать в скандалы. Сначала раскритиковал легендарных актеров, затем отсидел 7 суток за дебош в баре.
Анна уверена, что каждый по-своему переживает известность. Актриса наговорила Кологривому море комплиментов.
Еще Персильд порассуждала о личной жизни и заявила, что теперь будет держать ее в секрете после опыта отношений с Ярославом Могильниковым.
Читайте также:
Звезда «Слово пацана» Пересильд рассказала об отношениях с дочерью отца от молодой актрисы
Лолита открестилась от звания «королевы эпатажа»
Сарик Андреасян и Лиза Моряк показали кадры с выписки и рассказали о волнении за старшую дочь
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Анна уверена, что каждый по-своему переживает известность. Актриса наговорила Кологривому море комплиментов.
«Я хочу сказать, что Никита уже восстановился… А вот недавно я его увидела на какой-то премьере. И он такой чудесный, какой-то очень простой, очень хороший», — откровенничала артистка.
Еще Персильд порассуждала о личной жизни и заявила, что теперь будет держать ее в секрете после опыта отношений с Ярославом Могильниковым.
«Я немного была маленькой для того, чтобы все-таки понять, что есть личная жизнь, есть публичная жизнь», — призналась Анна.
Читайте также:
Звезда «Слово пацана» Пересильд рассказала об отношениях с дочерью отца от молодой актрисы
Лолита открестилась от звания «королевы эпатажа»
Сарик Андреасян и Лиза Моряк показали кадры с выписки и рассказали о волнении за старшую дочь
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева