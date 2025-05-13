Сарик Андреасян и Лиза Моряк показали кадры с выписки и рассказали о волнении за старшую дочь

Певица Вера Брежнева высказалась о своей бурной личной жизни. Она пошутила в разговоре с журналистами из Узбекистана, что у нее каждые два месяца новый бойфренд и рассмеялась. Кадры из интервью с Брежневой были опубликованы на YouTube-канале.