Сарик Андреасян и Лиза Моряк показали кадры с выписки и рассказали о волнении за старшую дочь

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Инстаграм* @moryakliza)
Несколько дней назад актриса Лиза Моряк стала мамой во второй раз. Сарик Андреасян уже забрал возлюбленную и новорожденную Шарлиз из роддома, о чем сообщил вчера в соцсетях.
Сегодня Моряк и Андреасян показали серию трогательных кадров с выписки и выразили благодарность тем, кому «не безразлично чужое счастье».
Помимо прочего, Лиза поделилась, что они с Сариком переживали о том, как их старшая дочь Элизабет отнесется к сестре. Со слов актрисы, девочка сначала улыбалась и смущалась, но по дороге домой она заявила, что мама — ее.
Лиза Моряк и Сарик Андреасян с детьми (Фото: Инстаграм* @moryakliza)
Еще артистка добавила, что у Шарлиз все прекрасно, новорожденная ест, спит и всем улыбается.
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Помимо прочего, Лиза поделилась, что они с Сариком переживали о том, как их старшая дочь Элизабет отнесется к сестре. Со слов актрисы, девочка сначала улыбалась и смущалась, но по дороге домой она заявила, что мама — ее.
Лиза Моряк и Сарик Андреасян с детьми (Фото: Инстаграм* @moryakliza)
«В жизни не бывает вторых дублей и поэтому наша выписка проходила как праздник, потому что это и есть праздник. Мини оркестр и родственники сделали этот день еще более важным», — отметила Моряк.
Еще артистка добавила, что у Шарлиз все прекрасно, новорожденная ест, спит и всем улыбается.
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Ольга Енгалычева