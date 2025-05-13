Звезда «Слово пацана» Пересильд рассказала об отношениях с дочерью отца от молодой актрисы

Анна Пересильд (Фото: Инстаграм* @anka.peresild_)
В отношениях с актрисой Юлией Пересильд у режиссера Алексея Учителя появились две дочери — Анна и Мария. Старшая наследница артиста активно развивается в творческой среде и пробует себя в качестве модели. Звезда «Слова пацана» очень ценит своих родных — она заявила, что состоит в близких отношениях с дочерью отца от новой возлюбленной.
Четыре года назад у режиссера родился еще один ребенок — дочь Нина от молодой актрисы Софьи Мелединой, которая младше Алексея на 46 лет. Звезда сериала «Слово Пацана. Кровь на асфальте» отметила, что была счастлива, когда узнала о рождении сестры.
Пересильд общается и с родной сестрой Машей, и со старшим сыном Учителя Ильей. Актриса подчеркнула, что ее папа дружит с мамой, несмотря на разрыв, и это вызывает у звезды восхищение.
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«Я просто увидела ее взросление, от того момента, как она еще не умела разговаривать до того, как она уже сейчас может сказать «я тебя люблю», например. И это необъяснимое чувство. Я очень рада, что она у меня есть», — откровенничала Анна в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.
Пересильд общается и с родной сестрой Машей, и со старшим сыном Учителя Ильей. Актриса подчеркнула, что ее папа дружит с мамой, несмотря на разрыв, и это вызывает у звезды восхищение.
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Ольга Енгалычева