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Звезда «Слово пацана» Пересильд рассказала об отношениях с дочерью отца от молодой актрисы

Актриса Анна Пересильд заявила, что у нее прекрасные отношения с сестрой Ниной
Анна Пересильд (Фото: Инстаграм* @anka.peresild_)

Анна Пересильд (Фото: Инстаграм* @anka.peresild_)

В отношениях с актрисой Юлией Пересильд у режиссера Алексея Учителя появились две дочери — Анна и Мария. Старшая наследница артиста активно развивается в творческой среде и пробует себя в качестве модели. Звезда «Слова пацана» очень ценит своих родных — она заявила, что состоит в близких отношениях с дочерью отца от новой возлюбленной.
Четыре года назад у режиссера родился еще один ребенок — дочь Нина от молодой актрисы Софьи Мелединой, которая младше Алексея на 46 лет. Звезда сериала «Слово Пацана. Кровь на асфальте» отметила, что была счастлива, когда узнала о рождении сестры.

«Я просто увидела ее взросление, от того момента, как она еще не умела разговаривать до того, как она уже сейчас может сказать «я тебя люблю», например. И это необъяснимое чувство. Я очень рада, что она у меня есть», — откровенничала Анна в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Пересильд общается и с родной сестрой Машей, и со старшим сыном Учителя Ильей. Актриса подчеркнула, что ее папа дружит с мамой, несмотря на разрыв, и это вызывает у звезды восхищение.

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#семья
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Звезда «Уральских пельменей» случайно рассекретила свадьбу Ксении Корневой после срыва помолвки
Звезда «Уральских пельменей» Илана заявила о свадьбе Ксении Корневой в июле
13 мая 2025, 22:15

Ксения Корнева (Фото: Инстаграм* @kseha_ha)

Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в скором времени заключит брак. Об этом сообщила ее коллега по проекту Илана Дылдина в своем личном блоге.
Весной текущего года Ксения перестала скрывать нового возлюбленного, с которым вступила в отношения после неожиданного срыва помолвки.

Пока неизвестно, чем занимается избранник актрисы, но, судя по всему, он уже попросил ее руки. Илана проговорилась о подготовке к свадьбе подруги в беседе с подписчиками.

В соцсетях Дылдина предложила фолловерам угадать, зачем она прилетела в Екатеринбург. В комментариях предположили, что на свадьбу Корневой.

«Не, у нее же в июле», — ответила на комментарий Илана.

Кстати, сама актриса комментировать новости о бракосочетании пока не спешит. А в Интернете ее уже активно поздравляют с предстоящим торжеством.

«Мы будем счастливы за Ксюшеньку!», — отметили фанаты.

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#актриса
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Александр Петров признался, что Милош Бикович делится с ним родительским опытом
13 мая 2025, 22:11

Александр Петров (Фото: Инстаграм* @actorsashapetrov)

В начале апреля Александр Петров впервые стал отцом. Быть родителем нелегко и порой требуется помощь кого-то со стороны. Опытным помощником для актера выступил его коллега Милош Бикович. Об этом артисты рассказали журналистам на XII Премии АПКиТ.
«Милош часто делится своим опытом, какими-то лайфхаками. За это ему огромное сердечное спасибо», — выразил благодарность коллеге Петров.

Бикович поделился, что отлично понимает Александра, ведь ему самому приходится иметь дело с воспитанием ребенка. Судя по всему, он прекрасно понимает, что такое бессонные ночи.

«Саша только что вошел в эту инсомнию, долгую папскую бессонницу, а я нахожусь на самом выходе из неё. Поэтому мы на двух концах одного мрачного долгого тоннеля», — уточнил звезда сериала «Отель Элеон».

Со слов Милоша, главный совет, который он дал Александру, — не упускать возможностью перевести дух.

«Спи, когда можешь, в каждый момент, когда у тебя есть возможность, — спи», — рассказал о лайфхаке Бикович.

Напомним, Милош стал отцом в январе 2024 года.

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Актриса Анна Пересильд наговорила Никите Кологривому море комплиментов: «Такой чудесный»
Актриса Анна Пересильд назвала Никиту Кологривого чудесным
13 мая 2025, 21:48

Анна Пересильд (Фото: Инстаграм* @anka.peresild_)

Актриса Анна Пересильд в беседе с Надеждой Стрелец рассказала о поведении коллеги по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого. Она назвала артиста «чудесным» и «очень простым».
После успеха проекта Кологривый начал попадать в скандалы. Сначала раскритиковал легендарных актеров, затем отсидел 7 суток за дебош в баре.

Анна уверена, что каждый по-своему переживает известность. Актриса наговорила Кологривому море комплиментов.

«Я хочу сказать, что Никита уже восстановился… А вот недавно я его увидела на какой-то премьере. И он такой чудесный, какой-то очень простой, очень хороший», — откровенничала артистка.

Еще Персильд порассуждала о личной жизни и заявила, что теперь будет держать ее в секрете после опыта отношений с Ярославом Могильниковым.

«Я немного была маленькой для того, чтобы все-таки понять, что есть личная жизнь, есть публичная жизнь», — призналась Анна.

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Лолита открестилась от звания «королевы эпатажа»
Лолита заявила, что она не королева эпатажа
13 мая 2025, 21:12

Лолита Милявская (Фото: Телеграм @lolitamilyavskaya)

61-летняя певица Лолита Милявская на очередном светском мероприятии отреагировала на замечание представителей СМИ, назвавших ее «королевой эпатажа».
Исполнительница хита «На Титанике» отказалась от этого звания и объявила, что занимается актерским мастерством по системе режиссера Константина Станиславского.

«Я не королева эпатажа. Я занимаюсь по системе Станиславского актерским мастерством <...> Так эпатажными можно назвать абсолютно всех», — обратила внимание Лолита.

Милявская подчеркнула, что система предполагает внутреннюю актерскую свободу.

На мероприятии певица делала фото со всеми с желающими. Лолита разговаривала с представителями СМИ и в конце пожелала всем хорошего вечера.

На майские праздники Милявская улетела к дочери, которая живет с бабушкой в Болгарии. Артистка вышла на связь с фолловерами и призналась, что они с Евой чудесно проводят время вместе.

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Сарик Андреасян и Лиза Моряк показали кадры с выписки и рассказали о волнении за старшую дочь
13 мая 2025, 20:49

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Инстаграм* @moryakliza)

Несколько дней назад актриса Лиза Моряк стала мамой во второй раз. Сарик Андреасян уже забрал возлюбленную и новорожденную Шарлиз из роддома, о чем сообщил вчера в соцсетях.
Сегодня Моряк и Андреасян показали серию трогательных кадров с выписки и выразили благодарность тем, кому «не безразлично чужое счастье».

Помимо прочего, Лиза поделилась, что они с Сариком переживали о том, как их старшая дочь Элизабет отнесется к сестре. Со слов актрисы, девочка сначала улыбалась и смущалась, но по дороге домой она заявила, что мама — ее.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян с детьми (Фото: Инстаграм* @moryakliza)


«В жизни не бывает вторых дублей и поэтому наша выписка проходила как праздник, потому что это и есть праздник. Мини оркестр и родственники сделали этот день еще более важным», — отметила Моряк.

Еще артистка добавила, что у Шарлиз все прекрасно, новорожденная ест, спит и всем улыбается.

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#режиссёр
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