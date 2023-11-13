Актриса Безрукова купила загородный дом в Подмосковье

Фото: Фотобанк МО
Актриса театра и кино Ирина Безрукова купила загородный в Московской области.
По словам бывшей жены худрука Московского Губернского театра Сергея Безрукова, она приобрела уже готовый дом со всей необходимой внутренней отделкой. Поэтому проводить ремонт не потребуется. При этом звезда уточнила, что не переехала в новый дом, так как он находится вдали от МКАД, а вся её работа – в Москве.
Безрукова добавила, что ей нравится приезжать туда в одиночестве, чтобы отдохнуть от общения с людьми. Однако иногда загородный дом посещают друзья артистки.
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«Получается, в Подмосковье у меня дача», – поделилась актриса в интервью «Газете.Ru».
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