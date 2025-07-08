Актриса Елена Захарова появилась на красной дорожке с семилетней дочерью Майей
Елена Захарова прошлась по красной дорожке со своей семилетней дочерью Майей. Вместе они посетили XX Международный кинофестиваль «В кругу семьи» в Ярославле. Об этом сообщает mk.ru.
Все эти годы актриса оберегала ребенка от внимания общественности. Теперь решила вывести его в свет. Как выяснилось, девочка уже проявляет творческие способности — четыре года занимается балетом в школе Илзе Лиепы.
«Мне очень нравится. Сейчас у меня каникулы, и в этом году я иду в школу», — рассказала Майя.Недавно она дебютировала на сцене Большого зала консерватории. В проекте «Мэри Поппинс» звездная мама читала текст, пока ее наследница играла Джейн.
«Я, честно говоря, волновалась за нее больше, чем она», — поделилась Елена.На мероприятии собралось множество звездных гостей, а также их семьи, которых многие поклонники увидели впервые.