Актриса Елена Захарова появилась на красной дорожке с семилетней дочерью Майей

08 июля 2025, 18:14

Елена Захарова (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Елена Захарова прошлась по красной дорожке со своей семилетней дочерью Майей. Вместе они посетили XX Международный кинофестиваль «В кругу семьи» в Ярославле. Об этом сообщает mk.ru.





Все эти годы актриса оберегала ребенка от внимания общественности. Теперь решила вывести его в свет. Как выяснилось, девочка уже проявляет творческие способности — четыре года занимается балетом в школе Илзе Лиепы.

«Мне очень нравится. Сейчас у меня каникулы, и в этом году я иду в школу», — рассказала Майя.

«Я, честно говоря, волновалась за нее больше, чем она», — поделилась Елена.