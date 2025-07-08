Фанаты Насти Ивлеевой заподозрили ее в беременности — фото
Поклонники блогера Насти Ивлеевой подозревают ее в беременности. Девушка оставила в соцсетях интригующий пост.
«Друзья, с днем семьи, любви и верности! Это самое прекрасное, чем может быть одарен человек🌸 пусть у каждого будет свой островок блаженства, начиная с вас двоих и заканчивая…а вообщем-то пусть не будет конца!» — написала сетевая знаменитость.На страничке в запрещенной соцсети есть фото, по которому можно лишь предположить возможную беременность скандальной звезды. Настя Ивлеева сейчас особо не появляется в медийном поле. Недавно она сообщала о съемках проекта о жизни в деревне. В сети селебрити показала образ в деревенском стиле.
*Запрещен в РФ