Фанаты Насти Ивлеевой заподозрили ее в беременности — фото

Настя Ивлеева (Фото: Instagram*/ _agentgirl_)

Поклонники блогера Насти Ивлеевой подозревают ее в беременности. Девушка оставила в соцсетях интригующий пост.



«Друзья, с днем семьи, любви и верности! Это самое прекрасное, чем может быть одарен человек🌸 пусть у каждого будет свой островок блаженства, начиная с вас двоих и заканчивая…а вообщем-то пусть не будет конца!» — написала сетевая знаменитость.
Настя Ивлеева (Фото: Instagram*/_agentgirl_)
На страничке в запрещенной соцсети есть фото, по которому можно лишь предположить возможную беременность скандальной звезды. Настя Ивлеева сейчас особо не появляется в медийном поле. Недавно она сообщала о съемках проекта о жизни в деревне. В сети селебрити показала образ в деревенском стиле.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

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