Ходченкова показала фото с пилона в сексуальном образе
Актриса Светлана Ходченкова, известная своей любовью к pole dance, поделилась новыми фотографиями в соцсетях с тренировки. Звезда сериала «Мерзлая земля» продемонстрировала отличную физическую форму, позируя возле пилона в сексуальном образе.
Ходченкова была одета в короткий черный топ, облегающие шорты и белые сапоги на высоком каблуке. Актриса занимается pole dance с 2014 года, совмещая это хобби с фитнесом.
Подписчики оценили эффектный образ и пластику актрисы, но попросили показать полноценный танец.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).
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