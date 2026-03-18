«Мне очень больно. Я хромаю»: Бьянка рассказала о неудачном походе в травмпункт после перелома

18 марта 2026, 05:21

Певица Бьянка рассказала о неудачном походе в травмпункт после перелома

Татьяна Липницкая (Фото: Instagram* / @biankarnb)

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) сообщила в своем личном блоге о полученной травме. Артистка сломала палец и теперь вынуждена ограничить физические нагрузки.





Как передает издание Super, звезда российской эстрады получила повреждение, когда ей на ногу упал тяжелый предмет. После этого Бьянка обратилась в травмпункт. По ее словам, врачи не смогли сразу установить, есть ли перелом, — певицу направили на рентген и компьютерную томографию.



По итогам обследования медики подтвердили диагноз и порекомендовали беречь ногу в течение 2–3 недель. Артистка рассказала, что теперь ей предстоит носить специальную обувь на одной ноге.





«Да, у меня есть перелом. Мне придется носить специальную обувь на одной ноге. Мне очень больно. Я хромаю», — пожаловалась певица.