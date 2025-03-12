Актриса Ковальчук вновь сбежала от Гарика Харламова на край света

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов (Фото: ВКонтакте @katerinakovalchyk)
Катерина Ковальчук и Гарик Харламов сыграли свадьбу в мае прошлого года. Казалось, что знаменитости счастливы вместе, однако внезапно актриса дала поклонникам повод усомниться в этом.
Недавно Ковальчук оставила супруга в Москве, а сама улетела с подругами в Штаты. Сегодня артистка проводит свой внезапный отпуск в Нью-Йорке, кадры из поездки девушка публикует в своем блоге.
Стоит отметить, что поклонники пары заподозрили неладное, так как в прошлую поездку в США Катерина отправилась из-за расставания с Гариком. Примечательно, что звезды не прожили вместе и года. Многочисленные предположения о расставании с Харламовым Ковальчук еще не подтверждала и не опровергала.
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Стоит отметить, что поклонники пары заподозрили неладное, так как в прошлую поездку в США Катерина отправилась из-за расставания с Гариком. Примечательно, что звезды не прожили вместе и года. Многочисленные предположения о расставании с Харламовым Ковальчук еще не подтверждала и не опровергала.
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Екатерина Коршунова