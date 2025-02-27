Смена имени и множество женщин: что скрывает Гарик Харламов, его проекты и чем он занимается сейчас?

Игорь Харламов (Фото: ВКонтакте @kharlamovgarik)
28 февраля 1981 года в Москве родился один из самых ярких представителей российской комедийной сцены — Игорь Юрьевич Харламов, более известный под псевдонимом Гарик Харламов. В этом году ему исполнится 44 года.
Он успел завоевать сердца миллионов зрителей благодаря своему неповторимому стилю юмора и харизме. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Путь к успехуИгорь Харламов, родившийся 28 февраля 1981 года в Москве, изначально получил имя Андрей. Однако после смерти дедушки родители решили назвать его в честь родственника.
В 14 лет Гарик переехал с отцом в Чикаго, где выучил английский язык и поступил в театральную школу «Харендт». Он работал в McDonald’s, а также продавал мобильные телефоны. В 1999 году вернулся в Россию после рождения сестер-двойняшек.
Окончил Государственный университет управления по специальности «Управление персоналом», хотя хотел поступить в театральный вуз. Параллельно с учебой играл в КВН и пел с двоюродным братом под гитару. В студенческие годы стал частью команды КВН «Шутки в сторону» и познакомился с Тимуром Батрутдиновым, с которым позже образовал дуэт «ХБ».
Харламов и Асмус объявили о разводе в июне 2020 года, а в октябре того же года их брак был официально расторгнут. Несмотря на это, экс-супруги продолжали жить вместе почти три года после развода, и только в апреле 2023 года Асмус сообщила о своем намерении покинуть дом на Рублевке. В апреле 2022 года её заметили в компании актёра Театра наций Романа Евдокимова, а в марте 2023 года они появились вместе на премьере сериала «Актрисы».
Сейчас дочь артистов обучается в пятом классе частной школы «Президент». Экс-супруги делились, что девочка регулярно радует их своими достижениями, и они испытывают гордость за неё.
7 августа 2024 года они поженились. Катерина взяла фамилию мужа, но в кино решила оставить свою прежнюю.
Кроме того, в эфир выходили выпуски с Мариной Федункив, Тимуром Батрутдиновым и Павлом Волей.
6 июня 2010 года на НТВ состоялась премьера комедийного проекта «Бульдог-шоу» с Гариком Харламовым, который недолго выходил в эфир из-за решения канала. В 2009 и 2011 годах вышли 2-я и 3-я части «Самого лучшего фильма», получившие низкие рейтинги на «Кинопоиске» (2,9 и 3,0). 3 декабря 2010 года Харламов вернулся в КВН после двухлетнего перерыва, участвуя в Открытом Кубке КВН СНГ. В этом же году он озвучил программу «Выжить вместе» на канале Discovery Russia вместе с Тимуром Батрутдиновым.
Гарик Харламов вернулся в Comedy Club в 2011 году, продолжая сотрудничество с Тимуром Батрутдиновым и Павлом Волей. В 2013 году на ТНТ стартовало комедийное шоу «ХБ», а в 2016 году он стал лауреатом премии ОК. В 2017 году его голосом заговорил «Яндекс.Навигатор». В 2018 году вышел интернет-проект «Ошуительное Хоу», а в 2019 году он снялся в клипе Глюкозы. В 2022 году Харламов участвовал в телепроекте «Аватар» на НТВ. В июле 2024 года он стал креативным продюсером Comedy Club.
Он активно участвует в создании новых проектов и шоу, продолжая радовать зрителей своим уникальным стилем юмора.
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Биография Гарика Харламова
Путь к успехуИгорь Харламов, родившийся 28 февраля 1981 года в Москве, изначально получил имя Андрей. Однако после смерти дедушки родители решили назвать его в честь родственника.
В 14 лет Гарик переехал с отцом в Чикаго, где выучил английский язык и поступил в театральную школу «Харендт». Он работал в McDonald’s, а также продавал мобильные телефоны. В 1999 году вернулся в Россию после рождения сестер-двойняшек.
Игорь Харламов (Фото: Telegram-канал @garbul)
Окончил Государственный университет управления по специальности «Управление персоналом», хотя хотел поступить в театральный вуз. Параллельно с учебой играл в КВН и пел с двоюродным братом под гитару. В студенческие годы стал частью команды КВН «Шутки в сторону» и познакомился с Тимуром Батрутдиновым, с которым позже образовал дуэт «ХБ».
Телевизионная славаИгорь Харламов начал свою карьеру в 2004 году, участвуя в телеигре «Угадай мелодию». В этом же году он стал ведущим на телеканале Муз-ТВ, где вел программы «Три обезьяны» и «Натуральный обмен», что дало начало его псевдониму Бульдог. Затем Харламов вел реалити-шоу «Офис» на ТНТ и вошел в актерскую труппу комедийного проекта «В субботу вечером» на СТС. В середине 2000-х он также появился в эпизодах популярных ситкомов и снялся в фильме «Подари мне счастье».
Личная жизнь и жены Гарика Харламова
Светлана СветиковаИгорь Харламов на протяжении более двух лет строил отношения с певицей Светланой Светиковой, участницей популярного проекта «Фабрика звезд 3». В тот момент, когда им было всего по 20 и 18 лет соответственно, их связь казалась многообещающей. Однако, как призналась Светикова, их помолвка не увенчалась успехом, причиной разрыва стали разногласия с ее родителями.
Юлия ЛещенкоСпустя несколько лет, в сентябре 2010 года, Харламов вступил в брак с Юлией Лещенко, которая работала менеджером в московском ночном клубе. Именно там судьба свела их: команда КВН, в которой играл Игорь, выступила на одной из вечеринок клуба.
Кристина Асмус и дочьВ 2012 году Игорь Харламов встретился с актрисой Кристиной Асмус, которая на тот момент была известна благодаря сериалу «Интерны». В том же году юморист расстался с женой, а в следующем году их развод был официально оформлен. В 2013 году Харламов женился на Асмус, 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Крестными родителями девочки стали комик Тимур Батрутдинов и актриса Анна Андрусенко, известная по ролям в «Мажоре» и «Спроси Марту».
Харламов и Асмус объявили о разводе в июне 2020 года, а в октябре того же года их брак был официально расторгнут. Несмотря на это, экс-супруги продолжали жить вместе почти три года после развода, и только в апреле 2023 года Асмус сообщила о своем намерении покинуть дом на Рублевке. В апреле 2022 года её заметили в компании актёра Театра наций Романа Евдокимова, а в марте 2023 года они появились вместе на премьере сериала «Актрисы».
Игорь Харламов (Фото: ВКонтакте @kharlamovgarik)
Сейчас дочь артистов обучается в пятом классе частной школы «Президент». Экс-супруги делились, что девочка регулярно радует их своими достижениями, и они испытывают гордость за неё.
Екатерина КовальчукВ 2021 году Харламов начал отношения с актрисой Катериной Ковальчук. На кинофестивале «Окно в Европу» Ковальчук призналась, что Харламов сделал ей предложение.
Игорь Харламов (Фото: ВКонтакте @kharlamovgarik)
7 августа 2024 года они поженились. Катерина взяла фамилию мужа, но в кино решила оставить свою прежнюю.
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Лучшее в Comedy ClubГарик Харламов стал известен благодаря своему участию в шоу Comedy Club, где его дуэт с Тимуром Батрутдиновым стал одним из самых запоминающихся. После ухода из Comedy Club он продолжал развивать свою карьеру, участвуя в различных проектах и шоу.
Харламов и Григорий ЛепсНа шоу «ComedyVision 2025» Гарик Харламов и Григорий Лепс исполнили на бис кавер-версию песни Ефрема Амирамова «Молодая».
Кроме того, в эфир выходили выпуски с Мариной Федункив, Тимуром Батрутдиновым и Павлом Волей.
Другие проектыВ 2008 году Гарик Харламов создал сценический образ Эдуарда Бедросовича Сурового, исполняя юмористические песни под акустическую гитару, включая композицию «Хочу сибаса». Он получил премию «Прорыв года» на «Кинонаградaх МTV Россия» за роль в фильме «Самый лучший фильм» и также участвовал в музыкальном телепроекте «Две звезды» в дуэте с Настей Каменских, но не вышел в финал.
6 июня 2010 года на НТВ состоялась премьера комедийного проекта «Бульдог-шоу» с Гариком Харламовым, который недолго выходил в эфир из-за решения канала. В 2009 и 2011 годах вышли 2-я и 3-я части «Самого лучшего фильма», получившие низкие рейтинги на «Кинопоиске» (2,9 и 3,0). 3 декабря 2010 года Харламов вернулся в КВН после двухлетнего перерыва, участвуя в Открытом Кубке КВН СНГ. В этом же году он озвучил программу «Выжить вместе» на канале Discovery Russia вместе с Тимуром Батрутдиновым.
Гарик Харламов вернулся в Comedy Club в 2011 году, продолжая сотрудничество с Тимуром Батрутдиновым и Павлом Волей. В 2013 году на ТНТ стартовало комедийное шоу «ХБ», а в 2016 году он стал лауреатом премии ОК. В 2017 году его голосом заговорил «Яндекс.Навигатор». В 2018 году вышел интернет-проект «Ошуительное Хоу», а в 2019 году он снялся в клипе Глюкозы. В 2022 году Харламов участвовал в телепроекте «Аватар» на НТВ. В июле 2024 года он стал креативным продюсером Comedy Club.
Гарик Харламов сейчасГарик Харламов продолжает свою карьеру в Comedy Club. Его остроумие и талант к импровизации делают его любимцем публики. В настоящее время он находится в браке со своей супругой, и, несмотря на плотный график работы, Гарик старается уделять время семье.
Он активно участвует в создании новых проектов и шоу, продолжая радовать зрителей своим уникальным стилем юмора.
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