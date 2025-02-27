Смена имени и множество женщин: что скрывает Гарик Харламов, его проекты и чем он занимается сейчас?

На рубеже 2000-х годов вся страна узнала харизматичного кудрявого юношу из «Фабрики звезд» Павла Артемьева. Впоследствии он стал частью группы «Корни», но позже покинул коллектив. 28 февраля Павлу исполняется 42 года. О том, как сложилась его судьба и о личной жизни, расскажет «Радио 1».