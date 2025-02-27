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Смена имени и множество женщин: что скрывает Гарик Харламов, его проекты и чем он занимается сейчас?

Игорь Харламов (Фото: ВКонтакте @kharlamovgarik)

Игорь Харламов (Фото: ВКонтакте @kharlamovgarik)

28 февраля 1981 года в Москве родился один из самых ярких представителей российской комедийной сцены — Игорь Юрьевич Харламов, более известный под псевдонимом Гарик Харламов. В этом году ему исполнится 44 года.
Он успел завоевать сердца миллионов зрителей благодаря своему неповторимому стилю юмора и харизме. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Биография Гарика Харламова

Путь к успеху

Игорь Харламов, родившийся 28 февраля 1981 года в Москве, изначально получил имя Андрей. Однако после смерти дедушки родители решили назвать его в честь родственника.

В 14 лет Гарик переехал с отцом в Чикаго, где выучил английский язык и поступил в театральную школу «Харендт». Он работал в McDonald’s, а также продавал мобильные телефоны. В 1999 году вернулся в Россию после рождения сестер-двойняшек.

Игорь Харламов (Фото: Telegram-канал @garbul)

Окончил Государственный университет управления по специальности «Управление персоналом», хотя хотел поступить в театральный вуз. Параллельно с учебой играл в КВН и пел с двоюродным братом под гитару. В студенческие годы стал частью команды КВН «Шутки в сторону» и познакомился с Тимуром Батрутдиновым, с которым позже образовал дуэт «ХБ».

Телевизионная слава

Игорь Харламов начал свою карьеру в 2004 году, участвуя в телеигре «Угадай мелодию». В этом же году он стал ведущим на телеканале Муз-ТВ, где вел программы «Три обезьяны» и «Натуральный обмен», что дало начало его псевдониму Бульдог. Затем Харламов вел реалити-шоу «Офис» на ТНТ и вошел в актерскую труппу комедийного проекта «В субботу вечером» на СТС. В середине 2000-х он также появился в эпизодах популярных ситкомов и снялся в фильме «Подари мне счастье».

Личная жизнь и жены Гарика Харламова

Светлана Светикова

Игорь Харламов на протяжении более двух лет строил отношения с певицей Светланой Светиковой, участницей популярного проекта «Фабрика звезд 3». В тот момент, когда им было всего по 20 и 18 лет соответственно, их связь казалась многообещающей. Однако, как призналась Светикова, их помолвка не увенчалась успехом, причиной разрыва стали разногласия с ее родителями.

Юлия Лещенко

Спустя несколько лет, в сентябре 2010 года, Харламов вступил в брак с Юлией Лещенко, которая работала менеджером в московском ночном клубе. Именно там судьба свела их: команда КВН, в которой играл Игорь, выступила на одной из вечеринок клуба.

Кристина Асмус и дочь

В 2012 году Игорь Харламов встретился с актрисой Кристиной Асмус, которая на тот момент была известна благодаря сериалу «Интерны». В том же году юморист расстался с женой, а в следующем году их развод был официально оформлен. В 2013 году Харламов женился на Асмус, 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Крестными родителями девочки стали комик Тимур Батрутдинов и актриса Анна Андрусенко, известная по ролям в «Мажоре» и «Спроси Марту».

Харламов и Асмус объявили о разводе в июне 2020 года, а в октябре того же года их брак был официально расторгнут. Несмотря на это, экс-супруги продолжали жить вместе почти три года после развода, и только в апреле 2023 года Асмус сообщила о своем намерении покинуть дом на Рублевке. В апреле 2022 года её заметили в компании актёра Театра наций Романа Евдокимова, а в марте 2023 года они появились вместе на премьере сериала «Актрисы».

Игорь Харламов (Фото: ВКонтакте @kharlamovgarik)

Сейчас дочь артистов обучается в пятом классе частной школы «Президент». Экс-супруги делились, что девочка регулярно радует их своими достижениями, и они испытывают гордость за неё.

Екатерина Ковальчук

В 2021 году Харламов начал отношения с актрисой Катериной Ковальчук. На кинофестивале «Окно в Европу» Ковальчук призналась, что Харламов сделал ей предложение.

Игорь Харламов (Фото: ВКонтакте @kharlamovgarik)

7 августа 2024 года они поженились. Катерина взяла фамилию мужа, но в кино решила оставить свою прежнюю.

Екатерина Ковальчук: Как изменилась жизнь актрисы после 20 лет разлуки с сестрой и свадьбы с Гариком Харламовым?
Екатерина Ковальчук: Как изменилась жизнь актрисы после 20 лет разлуки с сестрой и свадьбы с Гариком Харламовым?

Лучшее в Comedy Club

Гарик Харламов стал известен благодаря своему участию в шоу Comedy Club, где его дуэт с Тимуром Батрутдиновым стал одним из самых запоминающихся. После ухода из Comedy Club он продолжал развивать свою карьеру, участвуя в различных проектах и шоу.

Харламов и Григорий Лепс

На шоу «ComedyVision 2025» Гарик Харламов и Григорий Лепс исполнили на бис кавер-версию песни Ефрема Амирамова «Молодая».

Кроме того, в эфир выходили выпуски с Мариной Федункив, Тимуром Батрутдиновым и Павлом Волей.

Другие проекты

В 2008 году Гарик Харламов создал сценический образ Эдуарда Бедросовича Сурового, исполняя юмористические песни под акустическую гитару, включая композицию «Хочу сибаса». Он получил премию «Прорыв года» на «Кинонаградaх МTV Россия» за роль в фильме «Самый лучший фильм» и также участвовал в музыкальном телепроекте «Две звезды» в дуэте с Настей Каменских, но не вышел в финал.

6 июня 2010 года на НТВ состоялась премьера комедийного проекта «Бульдог-шоу» с Гариком Харламовым, который недолго выходил в эфир из-за решения канала. В 2009 и 2011 годах вышли 2-я и 3-я части «Самого лучшего фильма», получившие низкие рейтинги на «Кинопоиске» (2,9 и 3,0). 3 декабря 2010 года Харламов вернулся в КВН после двухлетнего перерыва, участвуя в Открытом Кубке КВН СНГ. В этом же году он озвучил программу «Выжить вместе» на канале Discovery Russia вместе с Тимуром Батрутдиновым.

Гарик Харламов вернулся в Comedy Club в 2011 году, продолжая сотрудничество с Тимуром Батрутдиновым и Павлом Волей. В 2013 году на ТНТ стартовало комедийное шоу «ХБ», а в 2016 году он стал лауреатом премии ОК. В 2017 году его голосом заговорил «Яндекс.Навигатор». В 2018 году вышел интернет-проект «Ошуительное Хоу», а в 2019 году он снялся в клипе Глюкозы. В 2022 году Харламов участвовал в телепроекте «Аватар» на НТВ. В июле 2024 года он стал креативным продюсером Comedy Club.

Гарик Харламов сейчас

Гарик Харламов продолжает свою карьеру в Comedy Club. Его остроумие и талант к импровизации делают его любимцем публики. В настоящее время он находится в браке со своей супругой, и, несмотря на плотный график работы, Гарик старается уделять время семье.

Он активно участвует в создании новых проектов и шоу, продолжая радовать зрителей своим уникальным стилем юмора.

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«Мне не нужна певица»: Прохор Шаляпин отказался вступать в отношения со звездой шоу-бизнеса
Прохор Шаляпин заявил, что не хочет отношений с моделями и певицами
27 февраля 2025, 14:08

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин посетил празднование дня рождения телеведущей и блогера Карины Мурашкиной и пожелал ей женского счастья. В беседе с журналистами он выразил мнение, что не стоит искать партнера среди людей из шоу-бизнеса и киноиндустрии, приводит его слова VOICE.
«Я не верю в эти актерские пары. Среди двоих дураков всегда найдется один умнее. Жить с актером или актрисой — это настоящий ад», — заявил финалист «Фабрики звезд-6».

Он также добавил, что не заинтересован в отношениях с певицами или моделями. Артист по-прежнему предпочитает общаться с женщинами, значительно старше себя. В данный момент он дружит с 96-летней Лилечкой.

«Все восхищаются тем, что в 96 лет женщина может оставаться настоящей женщиной. Вы бы видели ее глаза! Я недавно установил ей новую раковину, и горжусь этим. Оплатил все расходы, и результат принес ей столько радости», — рассказал шоумен.

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Люся Чеботина заявила, что поет на уровень выше, чем многие артисты в России
27 февраля 2025, 14:04

Люся Чеботина (Фото: Инстаграм* @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина заявила, что она поет намного лучше, чем многие российские артисты. Об этом она сообщила в программе «CATRINE ENDORPHINE», передает «СтарХит».
По словам исполнительницы, данное заявление является не проявлением звездной болезни, а объективным видением.

«Я здраво оцениваю свои возможности. В первую очередь, голос — это про физические возможности, и здесь я способнее, чем многие другие. Когда мне говорят: „Это не твое“, — я понимаю, что люди просто-напросто видят во мне конкурента и высказывают это не от чистого сердца, а чтобы сбить меня с толку», — утверждает певица.

Некоторые могли обвинить Чеботину в звездной болезни, но артистка поясняет, что просто стала увереннее в себе. Она также добавила, что всегда была вежлива с людьми и не позволяла себе хамского поведения.

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Роман с Дайнеко и Тоневой, роли в кино и новая группа: как сейчас живет Павел Артемьев и почему он ушел из группы «Корни»
27 февраля 2025, 13:36

Павел Артемьев (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

На рубеже 2000-х годов вся страна узнала харизматичного кудрявого юношу из «Фабрики звезд» Павла Артемьева. Впоследствии он стал частью группы «Корни», но позже покинул коллектив. 28 февраля Павлу исполняется 42 года. О том, как сложилась его судьба и о личной жизни, расскажет «Радио 1».

Детство и семья


Павел Артемьев родился в чешском городе Оломоуц. Его отец был военным врачом, а мать — писательницей. В семье росли ещё двое детей: старший брат Захар, который стал журналистом и писателем, и сестра Ольга, выпустившая несколько поэтических сборников.

Родители мальчика развелись, и его мать Галина Артемьева вновь вышла замуж за музыканта Константина Лифшица. Именно отчим, вероятно, сыграл ключевую роль в том, что будущий артист увлёкся музыкой.

Павел Артемьев (фото: Instagram* / artpasha)

Путь к музыке и первые шаги в карьере


В 90-е годы семья переехала в Италию, где Павел уже в 12 лет написал свою первую песню.

«Она была совершенно идиотская. На английском языке. О том, какая у меня страшная девчонка. У меня не было девушки тогда, но я, видимо, такой я представлял свою пару», — рассказал позже певец.

После школы он поступил в Миланскую консерваторию имени Джузеппе Верди, выбрав класс тромбона. Но параллельно молодой человек строил карьеру в модельном бизнесе и даже участвовал в показах Вивьен Вествуд.

Павел Артемьев в 13 лет на обложке журнала (фото: Instagram* / artpasha)

Вернувшись в Россию, Артемьев заинтересовался японской культурой и поступил в Институт стран Азии и Африки. Однако проучился там всего два года: изучение языка требовало полной отдачи, а Павлу хотелось больше времени уделять творчеству и музыке.

«На вечеринке, где я подрабатывал моделью, меня познакомили с Игорем Матвиенко, меня ему представили, как мальчика, который поет и пишет песни. Мы разошлись и через полгода мне от него позвонили и пригласили на прослушивание, а потом через полгода — на кастинг «Фабрики звезд», — вспоминал Артемьев.

Участие в «Фабрике звёзд»


Желая стать известным артистом, Павел отправился на кастинг «Фабрики звезд». Высокий, кудрявый, с очаровательной картавостью — он сразу покорил жюри.

На момент участия в проекте ему было 19 лет. По словам Артемьева, многое из закулисной жизни телешоу зрители так и не увидели.

Одной из особенностей Павла было сильное картавое произношение. Специально приглашенный педагог помог ему улучшить дикцию, и к концу проекта его речь стала значительно четче.

Песня «Понимаешь»


Запомнился Артемьев и своим дуэтом с Ириной Тоневой — вместе они исполнили песню «Понимаешь». Во время выступлений с этой композицией, слушателям казалось, что музыканты влюблены друг в друга, так как они весьма чувственно исполняли хит — поклонники были уверены, что такую химию невозможно сыграть. Все мечтали, чтобы этот дуэт стал постоянным, но продюсер Игорь Матвиенко решил иначе.

Ирина Тонева (фото: Instagram* / irinatonevaofficial)

Композиция впервые прозвучала в 2002 году на одном из отчетных концертов «Фабрики звезд». Авторами стали два знаковых человека: текст написал Игорь Сорин (экс-участник группы «Иванушки International»), а музыку — продюсер проекта Игорь Матвиенко.

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Группа «Корни»


Главным итогом «Фабрики» стало создание группы «Корни», которая победила в проекте. Коллектив состоял из Павла Артемьева, Александра Асташенка, Алексея Кабанова и Александра Бердникова.

Игорь Матвиенко написал для квартета множество хитов: «Ты узнаешь её», «Это ты объявила войну», «Снова в школу». Но у Артемьева были и собственные творческие амбиции. Он стал автором таких песен, как «Я теряю корни» и «На века», а также участвовал в создании текста «Плакала берёза».

Со временем стало очевидно, что участники группы имеют совершенно разные музыкальные вкусы, и лишь контракт удерживает их в рамках одного проекта.

Павел Артемьев (фото: Instagram* / artpasha)

Как вспоминал позже Асташенок, в группе начались постоянные конфликты. Настолько, что музыканты могли поссориться из-за места в автобусе.

«Одно неосторожное слово — и вот уже мы посылаем друг друга куда подальше. Понятно, что не в креслах дело. Это была борьба за лидерство. Я переживал, подсчитывал, кого чаще по телевизору показали, кому во время интервью больше вопросов задали. Потом плюнул — не люблю в очередь пристраиваться, даже за славой. А деньги платили всем, причем неплохие», — признался он.

В 2010 году Павел решил не продлевать соглашение и покинул коллектив.

«Почему я ушел из группы? Ну потому что сколько можно! Я был в группе восемь лет! Решение было осознанное. К нему я шел задолго до окончания контракта, понимал, что продлевать его не буду. Сказал продюсерам за полтора года, чтобы не было никаких неожиданностей, ссор, обид», — сообщил певец.

Уже зимой того же года он представил публике свой новый проект — группу 21 Gramm, вскоре переименованную в Artemiev. Артист признаётся, что он не уходил «в никуда» — у него был чёткий план действий.

Павел Артемьев (фото: Instagram* / artpasha)

Карьера в кино и театре


К моменту ухода из «Корней» Павел уже имел опыт съемок в кино — он сыграл в фильме «Доброволец» режиссёра Эдуарда Боякова. Вскоре он стал частью труппы театра «Практика», а затем начал сотрудничать с Институтом русского театра и «Политеатром». На экране Павел появился в сериалах «Клуб» и «Счастливы вместе». В фильме «Интимные места» его образ вызвал бурное обсуждение у зрителей. В 2020 году Артемьев снялся в современной экранизации «Мертвых душ» Григория Константинопольского.

Павел Артемьев (фото: Instagram* / artpasha)

В 2021 году исполнил главную роль в сериале «Историк».

«Мой герой Андрей Викторович Изворин — человек неординарный, который нашел теорию цикличности. По его теории, если за совершенное в прошлом преступление был наказан невиновный или оно осталось нераскрыто, оно обязательно повторится. Он изломанный, искромсанный человек со множеством внутренних демонов. Для меня это очень интересный персонаж, такой на грани безумия человек», — рассказал артист.


Личная жизнь: сплетни и правда


Артемьев не любит обсуждать свои романтические отношения и делает всё возможное, чтобы они оставались в тайне.

Впрочем, в нулевые ходили слухи, что его связывали отношения с Ириной Тоневой. Поклонники были уверены, что между ними была химия.

«Может быть, в какие-то моменты любовь с Пашей была, но мы друг другу об этом не говорили. И она не развилась. Ты очень близко, в этот момент не до человека, а до его сути, когда играешь. Поэтому часто в кино люди прибегают к физическим контактам, они слишком быстро доходят до химии, и она возникает. Но мы просто повзаимодействовали и дальше уже не стали ничего делать», — сказала Ирина.

Павел Артемьев (фото: Instagram* / artpasha)

Однако сам Павел решил покончить с этой историей и сообщил поклонникам, что между ними с Тоневой никогда не было романтических отношений.

«Нужно рассеять туман и ответить на этот вопрос. У нас не было с Ирой романа. Нет-нет. Мы друг к другу прекрасно относимся, люблю ее и уважаю. Даже если я касался ее губ, это не значит, что у нас был роман, что за детский сад?!» — сказал музыкант в интервью на YouTube канале.

Еще одной предполагаемой пассией артиста называют Викторию Дайнеко. Поговаривали, что во времена «Фабрики» она испытывала к нему симпатию, но у Павла уже были отношения. Позже, когда Виктория переживала разрыв с танцором Гариком, она якобы нашла утешение в Артемьеве.

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Более того, по слухам, на Дайнеко также обратил внимание Алексей Кабанов, что вызвало напряжение в коллективе. Однако ни один из участников этого любовного треугольника так и не подтвердил догадки фанатов.

Сам Павел утверждает, что всегда был сосредоточен на карьере, а не на личной жизни.

Где сейчас Павел Артемьев


Сегодня Павел продолжает активно выступать в театре. В 2023 году он сыграл главную роль в спектакле «Не могу приехать. Цветет миндаль», посвящённом 90-летию Андрея Вознесенского.

Группа Artemiev по-прежнему радует поклонников новыми треками, а сам артист остается верен себе — он идет своим путем, не гонясь за популярностью.

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«Всё порешать»: Буйнов предложил денег сыну пострадавшей в ДТП пенсионерки
SHOT: Буйнов предложил денег сыну пострадавшей в ДТП пенсионерки
27 февраля 2025, 13:16

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Звезда эстрады Александр Буйнов предложил сыну пострадавшей в подмосковном ДТП пенсионерки денег, чтобы «все порешать» до приезда Госавтоинспекции. Как пишет SHOT, родственники отказались.
По словам очевидцев, после случившегося исполнитель хотел откупиться, ведь теперь его могут лишить водительских прав. Пострадавшую сейчас обследуют, медики подозревают перелом ребер. Женщину перевезли в звенигородскую больницу.

Ранее Буйнов заявил журналистам, что держит связь с семьей пострадавшей, и не собирался покинуть место аварии.

«Женщина легко травмирована: синяки, растяжение связки левого колена», — комментировал певец.
О произошедшем ДТП с участием Буйнова стало известно сегодня утром. Как писал Mash, мужчина заперся в машине, пока пенсионерке помогали.

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#шоу-бизнес
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«Я на связи с семьей пострадавшей»: Буйнов сделал заявление о произошедшем ДТП
Super: Буйнов заявил, что не пытался скрыться с места ДТП
27 февраля 2025, 12:55

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певец Александр Буйнов не пытался покинуть место ДТП. Об этом исполнитель хита «Падают листья» заявил изданию Super.
«В сумерках наехал правым крылом машины. На авто никаких следов нет. Со мной все норм. Женщина легко травмирована: синяки, растяжение связки левого колена. Я на связи с семьей пострадавшей», — пояснил он.
Ранее в сети появились кадры первых минут после случившейся аварии. Как писал Telegram-канал Mash, все произошло в подмосковной Апрелевке.

Согласно публикации, Буйнов сказал, что не заметил женщину на переходе, поэтому не успел вовремя среагировать. Известно, что звезда лечится от онкологии препаратами.

Ранее сообщалось, кого сбил Александр Буйнов.

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