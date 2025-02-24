Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Ковальчук показала, как отметила день рождения с Харламовым и его мамой

Ковальчук показала, как отметила день рождения с Харламовым и его мамой

Харламов устроил вечеринку Ковальчук в честь дня рождения
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук (Фото: Инстаграм* @katerinakovalchyk)

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук (Фото: Инстаграм* @katerinakovalchyk)

Гарик Харламов организовал для своей супруги Екатерины Ковальчук вечеринку в честь ее дня рождения в одном из столичных караоке-баров. Поклонники актера в соцсетях были удивлены, насколько скромным получилось торжество.
Уточняется, что Харламов не пригласил на праздник звезд, а развлекал гостей собственным пением. Однако Екатерина осталась в восторге от мероприятия и поделилась в соцсети кадрами с торжества.

Выяснилось, что поздравить Ковальчук пришли не только ее друзья, но и свекровь, с которой у актрисы сложились очень близкие отношения. Примечательно, что мама юмориста надела платье такого же цвета, как у невестки.

Читайте также:

Дочь Волочковой не получит от отца квартиру

Побои от мужа, онкология и успешная карьера: жизнь секс-символа 90-х Ирины Салтыковой

Неравный брак, послеродовая депрессия и отказ от соцсетей: как сейчас живет Надежда Михалкова

*Запрещен в РФ
#соцсети
#мероприятия
#отношения
#траты
«Вот и все, ребятки»: Пинчук разводится с Чобаняном после 6 лет брака
Пинчук разводится с Чобаняном из-за его переписок с другими девушками
24 февраля 2025, 18:39

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)

Звезда телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук разводится с Араем Чобаняном, о чем сообщила в социальных сетях, опубликовав прощальное видео.
«Вот и все, ребятки. К сожалению, мы разводимся. Шесть лет в одном этом коротком видео… Все. Больше я ничего комментировать не хочу. Мы будем хорошо общаться как родители наших детей. Но, к сожалению, вместе мы не будем. Такая вот жизнь интересная штука», — написала Пинчук.

Поводом для скандала послужили всплывшие переписки, а также интимные снимки, когда страничку Чобаняна взломали неизвестные. Мужчина пытался убедить Пинчук, что это все фейки. Женщина согласилась помириться, если Чобанян докажет свою невиновность. Видимо, у него это не удалось.

Ранее стало известно, где в настоящее время певица Алена Апина.

Читайте также:

«Законы шоу»: Соседов прокомментировал конфликт с Кудрявцевой

«Космические цифры»: Добровинский о суде Алсу и Абрамова по разделу имущества

Иосиф Пригожин раскрыл, увидят ли поклонники Валерию на сцене после завершения карьеры

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#семья
#скандал
#развод
#измена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Терпела измены мужа 20 лет и пережила девять выкидышей: где сейчас экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина
24 февраля 2025, 17:59

Алена Апина (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Певице и бывшей солистке группы «Комбинация» Алене Апиной 60 лет, и она продолжает привлекать внимание публики. Сегодня певица экспериментирует с внешностью и не боится пластической хирургии. Возможно, развод спустя 25 лет брака стал для нее началом новой жизни. Как сложилась ее личная жизнь и чем занимаются бывшие супруги Апиной, расскажет «Радио 1».

Первый брак Апиной


Первый брак Алены Апиной длился всего несколько месяцев, но именно после него она получила свою известную фамилию. Валерий Апин, латыш по происхождению, был талантливым художником и старше Алены на семь лет. Они поженились, когда певице было всего 18 лет, но быстро поняли, что семейная жизнь — не для них.

После расставания певица не поддерживала связь с бывшим мужем и почти 30 лет не знала, как сложилась его судьба. Однако недавно стало известно, что Валерий Апин кардинально изменил свою жизнь: он принял постриг и стал священнослужителем. В 2021 году он окончил Саратовскую духовную семинарию, а в возрасте 66 лет служит клириком в храме Серафима Саровского в Саратове.

Делила подиум с Синди Кроуфорд, крутила роман с Павлом Волей и тайно вышла замуж за бизнесмена: карьерный путь Марии Кравцовой
Делила подиум с Синди Кроуфорд, крутила роман с Павлом Волей и тайно вышла замуж за бизнесмена: карьерный путь Марии Кравцовой

Многолетние измены второго мужа


После первого неудачного брака Алена Апина с головой ушла в карьеру, а вскоре встретила Александра Иратова — организатора концертов, который стал не только ее продюсером, но и вторым мужем. Именно он помог певице выйти на новый уровень популярности, а спустя несколько лет их отношения переросли в семейные.

Алена Апина (фото: Instagram* / @neapina)

Свадьба состоялась, когда Апине было 19 лет. Союз продлился более 20 лет, но не был безоблачным. Певица долго не могла забеременеть — врачи диагностировали бесплодие. Апина пережила тяжелые испытания: девять выкидышей и внематочную беременность.

«Я была близка к помешательству. Лежу в гинекологии, вокруг женщины с животиками, как дилижансы, плавают, врачи их трубками слушают. А во мне — пустота. При виде грудного ребеночка у меня ступор наступал. Я пережила все — истерики, депрессии, отчаяние», — рассказала певица.

В итоге в 2001 году на свет появилась долгожданная дочь Ксения, которую выносила суррогатная мать.

Казалось, что семья у них крепкая, но в 2016 году певица объявила о желании развестись. Апина приняла это решение заранее, но отложила развод, чтобы не травмировать дочь, которой тогда было 15 лет. Она дождалась ее 16-летия, после чего окончательно рассталась с мужем.

Алена Апина с дочерью (фото: Instagram* / @neapina)

Откровения о браке


Долгое время певица не раскрывала подробности расставания. Только в 2021 году, в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», она призналась, что муж систематически ей изменял. Она знала об этом, но долгое время предпочитала делать вид, что ничего не происходит, лишь бы сохранить семью.

«Александр очень непростой человек с тяжелым характером. Он гулял на стороне, я знала, но делал вид, что всего этого нет. Мне редко говорили, что я любима, красива, талантлива, что я хорошая артистка. Иратов всегда считал, что у меня всего полно от зрителей и поклонников, но мне хотелось, чтобы эти слова звучали от мужа», — поделилась Апина на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

По словам певицы, в браке не было романтики — муж не дарил ей цветов, не говорил комплиментов, а последние годы их отношения больше напоминали деловое партнерство. На вопрос о количестве измен Иратова Апина ответила однозначно — их было много. После развода ее бывший супруг не остался один — он довольно быстро нашел новую женщину и начал новые отношения. После развода певица начала много работать и отправилась на гастроли в США.

Алена Апина (фото: Instagram* / @neapina)

Новая жизнь Апиной


Сегодня Алена Апина продолжает выступать, пусть и не так активно, как в молодости. Ее поддерживает дочь Ксения, а сама певица уверена, что жизнь после развода не заканчивается — наоборот, она может быть яркой и насыщенной. Певица рассказала, что не отказалась бы от отношений, однако ещё раз выходить замуж не готова.

«Я два раза была замужем, и каждый раз это заканчивается не очень хорошо», — рассказала артистка VOICE.

В октябре 2024 года поклонники артистки заметили, что певица сильно похудела.

«Я выгляжу всегда по-разному, но подготовка к выступлению не дает мне расслабиться. Она заставляет меня много тренироваться, репетировать петь, смотреть на себя в зеркало и получать удовольствие. Тренировки у меня каждый день. Это и хореография, и прогулки, и фитнес — в общем, все на свете», — рассказала Алена в интервью.

Певица рассказала, что похудела уже на 15 килограмм и практически вернулась к весу, в котором была во времена «Комбинации». Апина также призналась, что добиться такого результата ей помог не только спорт, но и питание.

«В питании я исключила питание. Я ем, но очень мало, и уже привыкла к этому», — сказала она.

Кроме того, артистка сообщила, что полностью отказалась от алкоголя.

Алена Апина (фото: Instagram* / @neapina)

Читайте также:

Пережила утрату двух мужей, похищение ребенка и предательства: личная жизнь Анны Седоковой и её внебрачного сына

Иосиф Пригожин раскрыл, увидят ли поклонники Валерию на сцене после завершения карьеры

Жила в квартире с тараканами после того, как похоронила всю семью: тяжелые испытания в жизни Веры Бурлаковой

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#певица
#развод
#брак
#тренировки
#беременность
#музыка
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Законы шоу»: Соседов прокомментировал конфликт с Кудрявцевой
Соседов назвал конфликт с Кудрявцевой законами шоу и не злится на нее
24 февраля 2025, 17:31

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Музыкальный критик Сергей Соседов не злится на телеведущую Леру Кудрявцеву за конфликт, произошедший на шоу «Суперстар!». Как пишет VOICE, Соседов подчеркнул, что конфликты возникают спонтанно, и это «законы шоу».
«Естественно, мы это не ставим заранее, никаких постановок нет, мы не знаем, как кто себя поведет. Это возникает спонтанно, это законы шоу. Никакого зла я на нее не держу. Я забыл вообще об этом моменте, даже еще выпуск не смотрел. Сняли же мы это давным-давно. Людям же надо что-то обсуждать, пусть обсуждают», — прокомментировал собеседник.
Конфликт Кудрявцевой и Соседова произошел из-за песни умершего в 2022 году певца Юрия Шатунова «Грезы». Авторская интерпретация от композитора Сергея Челобанова понравилась всем, кроме Соседова, который заявил, что исполнение аранжировщика ввело его в ужас. Кудрявцева нецензурно выругалась, кинув в критика подушкой и ушла.

Ранее стали известны подробности суда по разделу имущества между певицей Алсу и миллиардером Яном Абрамовым.

Читайте также:

Психолог объяснила идиллию в отношениях Прилучного и Зепюр после неудачного брака с Муцениеце

Побои от мужа, онкология и успешная карьера: жизнь секс-символа 90-х Ирины Салтыковой

Сын Наташи Королевой показал жену-стриптизершу после операции на челюсть
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#скандал
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Космические цифры»: Добровинский о суде Алсу и Абрамова по разделу имущества
Добровинский о суде Алсу и Абрамова по разделу имущества: космические цифры
24 февраля 2025, 17:12

Алсу (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Певица Алсу «совершила ошибку», заявил StarHit адвокат Александр Добровинский, говоря о суде по разделу имущества между исполнительницей и миллиардером Яном Абрамовым.
«Я считаю, что Алсу была неправа еще тогда, когда Ян предложил 2,5 миллиарда. Со следующего суда все будет менее интересно для нее. В деле очень большие деньги, для обывателя просто космические цифры. Речь о домах в США, Монако, Франции, Кипре и еще Бог знает где. Алсу не очень выгодно, она многое теряет», — рассказал защитник.
Добровинский добавил, что Абрамов пытался всячески сохранить брак, надеясь на мирное урегулирование споров, но Алсу отказалась.

Ранее стали известны подробности личной жизни певицы Анны Седоковой.

Читайте также:

Иосиф Пригожин раскрыл, увидят ли поклонники Валерию на сцене после завершения карьеры

Жила в квартире с тараканами после того, как похоронила всю семью: тяжелые испытания в жизни Веры Бурлаковой

Скандалы и суды за имущество: почему дочь Петросяна не приняла его молодую жену и как Брухунова намерена лишить ее наследства
#мир
#россия
#звёзды
#шоу
#шоу-бизнес
#новости
#певица
#развод
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иосиф Пригожин раскрыл, увидят ли поклонники Валерию на сцене после завершения карьеры
Иосиф Пригожин: фанаты смогут увидеть Валерию на сцене после завершения карьеры
24 февраля 2025, 16:33

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Telegram @iosifprigozhin)

Певица Валерия планирует завершить карьеру и покинуть сцену. О причинах рассказал ее супруг продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее Пригожин заявлял, что Валерия решила готовиться к выходу на пенсию. Совсем скоро 56-летняя певица выпустит свой последний альбом и планирует через три года завершить концертную деятельность.

«Больше 30 лет работы на сцене – это непросто. За это время Валерия преобразилась, стала другой. Но у нее есть золотое правило: уходить на пике. Никто не хочет наблюдать за стареющими артистами, которые кое-как попадают в ноты. А в нашей стране многие любят прощаться и объявлять о завершении карьеры, но потом дальше мучить людей», — рассказал Пригожин в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом он уточнил, что Валерия серьезно намерена завершить карьеру, однако поклонники все же смогут увидеть певицу на большой сцене, но сольных концертов и гастрольных туров действительно больше не будет.

По словам Пригожина, Валерия давно хотела покинуть эстраду, но каждый раз ее останавливали какие-то интересные проекты. Теперь же времена изменились, и уже пора освободить место новому поколению артистов.

«Валерия внесла огромный вклад в развитие современной российской музыкальной эстрады. Ее имя вписано в историю, а что еще нужно для творческого человека», — считает продюсер.

Теперь же, добавил Пригожин, Валерия сможет все свое свободное время посвящать любимой семье.

Выход последнего альбома Валерии назначен на апрель. Ко дню рождения исполнительница представит новый сборник песен, получивший название «Исцелю».

Читайте также:

«Она не хочет уходить со сцены старой бабкой»: Иосиф Пригожин объяснил решение Валерии завершить карьеру

Иосиф Пригожин снял Валерию в гримерке: поклонники обсуждают «венозные ноги» артистки

«Колхозник!»: Валерия упрекнула Иосифа Пригожина в неумении пользоваться соцсетями и гаджетами — видео
#видео
#певица
#проекты
#развитие
#продюсер
#пригожин
Следите за нашими новостями
в удобном формате