Ковальчук показала, как отметила день рождения с Харламовым и его мамой

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук (Фото: Инстаграм* @katerinakovalchyk)
Гарик Харламов организовал для своей супруги Екатерины Ковальчук вечеринку в честь ее дня рождения в одном из столичных караоке-баров. Поклонники актера в соцсетях были удивлены, насколько скромным получилось торжество.
Уточняется, что Харламов не пригласил на праздник звезд, а развлекал гостей собственным пением. Однако Екатерина осталась в восторге от мероприятия и поделилась в соцсети кадрами с торжества.
Выяснилось, что поздравить Ковальчук пришли не только ее друзья, но и свекровь, с которой у актрисы сложились очень близкие отношения. Примечательно, что мама юмориста надела платье такого же цвета, как у невестки.
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*Запрещен в РФ
Выяснилось, что поздравить Ковальчук пришли не только ее друзья, но и свекровь, с которой у актрисы сложились очень близкие отношения. Примечательно, что мама юмориста надела платье такого же цвета, как у невестки.
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*Запрещен в РФ
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