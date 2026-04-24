Актриса Мария Миронова тайно развелась с молодым супругом
Актриса Мария Миронова ещё несколько лет назад тайно расторгла брак со своим супругом, который младше её на 19 лет. Развод произошёл около трёх лет назад и прошёл спокойно — без серьёзных споров о разделе имущества и вопросах опеки над ребёнком. Об этом сообщает Super.
Однако в феврале 2026 года ситуация получила продолжение: бывший муж актрисы Андрей Сорока обратился в суд. Он заявил, что сталкивается с ограничениями в общении с их шестилетним сыном и требует обеспечить возможность участвовать в его воспитании и регулярно видеться с ребёнком.
У Мироновой и Сороки есть общий сын Фёдор. Мальчика нередко сравнивают с его знаменитым дедом — актёром Андреем Мироновым.
У актрисы также есть старший сын Андрей от брака с предпринимателем Игорем Удаловым. Он продолжил актёрскую династию, окончил Щукинское училище, служит в театре «Ленком» и снимается в кино.
