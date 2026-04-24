Слухи о помолвке: Гарри Стайлс и Зои Кравиц готовятся к свадьбе
Певец Гарри Стайлс сделал предложение актрисе Зои Кравиц спустя восемь месяцев после начала их отношений. Об этом сообщили источники, близкие к паре, а также издание Page Six.
Поводом для обсуждений стали и новые фотографии Кравиц, на которых поклонники заметили кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. Это усилило слухи о скорой свадьбе знаменитостей.
По словам инсайдеров, Стайлс очень серьёзно относится к отношениям и глубоко влюблён в актрису, а их чувства взаимны — пара, как утверждается, находится в полном эмоциональном подъёме.
Отмечается, что для Гарри это первая помолвка. Ранее Зои Кравиц уже была замужем за актёром Карлом Глусманом: их свадьба состоялась в 2019 году во Франции, однако в 2021 году брак распался.
