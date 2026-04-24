«Мы получили шанс»: Жених больной раком Лерчек показал фото с ней и их сыном

Жених Лерчек поблагодарил сына за то, что тот дал семье шанс спасти мать от рака

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини (Фото: Instagram* @im__lu_)

Танцор Луис Сквиччиарини в личном блоге сообщил, что в его семье праздник. Аргентинец трогательно обратился к сыну от Валерии Чекалиной, известной как Лерчек.





Жених онкобольной Валерии опубликовал эмоциональные семейные снимки. На фото он вместе с избранницей и сыном Даниэлем.

«Ровно два месяца назад появилось наше маленькое чудо. Даниэль, спасибо за то, что пришёл в нашу жизнь именно в этот момент. Ведь именно благодаря твоему рождению мы смогли узнать о диагнозе и получить шанс спасти твою маму, которая тебя очень сильно любит. И не может представить жизни без тебя, твоих маленьких ручек и тихо сопящего носика», — написал Луис.