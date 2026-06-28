Актриса Сальма Хайек появилась на публике с 18-летней дочерью Валентиной
Сальма Хайек впервые за долгое время вышла в свет с 18-летней дочерью Валентиной Паломой Пино. Звёздные мать и дочь посетили светское мероприятие в Кенсингтонских садах в Лондоне, где позировали фотографам. Об этом пишет E Online.
Несмотря на то, что семейных аутфитов они не демонстрировали, общая деталь в их образах всё же присутствовала — обе выбрали солнцезащитные очки. Валентина Палома родилась в сентябре 2007 года. Её отец — французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, за которого Сальма Хайек официально вышла замуж в 2009 году. К тому моменту пара уже воспитывала дочь.
Несмотря на брак с одним из самых состоятельных бизнесменов мира, звезда неоднократно подчёркивала важность финансовой независимости. Ещё пару лет назад в интервью WSJ Хайек признавалась, что работа для неё — личный выбор, хотя и сопряжённый с определённым давлением.
При этом она отмечает, что профессиональная деятельность приносит ей азарт. Сейчас знаменитость настроена наращивать свои доходы.
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