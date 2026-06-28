Актриса Сальма Хайек появилась на публике с 18-летней дочерью Валентиной

28 июня 2026, 16:00

Сальма Хайек (Фото: кадр из фильма «Телохранитель жены киллера» (2020)

Сальма Хайек впервые за долгое время вышла в свет с 18-летней дочерью Валентиной Паломой Пино. Звёздные мать и дочь посетили светское мероприятие в Кенсингтонских садах в Лондоне, где позировали фотографам. Об этом пишет E Online.