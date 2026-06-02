Татьяна Куртукова появилась на публике в российских брендах и бриллиантах
Татьяна Куртукова продемонстрировала эффектный образ, стоимость которого приближается к 1 миллиону рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Исполнительница хита «Матушка Земля» появилась в наряде от отечественных дизайнеров, сделав акцент на элегантности и дорогих деталях.
В образ вошли платье и босоножки российских брендов, однако главную роль сыграли украшения. Певица дополнила наряд колье из белого золота с бриллиантами и танзанитами, а также комплектом из кольца, серёг и браслета в едином стиле.
Именно ювелирные изделия значительно увеличили общую стоимость образа, превратив его в статусный и заметный выход. По данным СМИ, именно аксессуары составили основную часть суммы.
Татьяна Куртукова всё чаще появляется на публике в ярких и дорогих образах, подчеркивая свой сценический статус и растущую популярность.
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