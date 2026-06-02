Татьяна Куртукова появилась на публике в российских брендах и бриллиантах

02 июня 2026, 22:19

Татьяна Куртукова похвасталась дорогим образом почти за 1 миллион рублей

Татьяна Куртукова (Фото: Instagram* / @ts_makeeva)

Татьяна Куртукова продемонстрировала эффектный образ, стоимость которого приближается к 1 миллиону рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».