Дарина Эрвин впервые после операции появилась на публике с Цекало

Super: Дарина Эрвин впервые после операции вышла в свет с Цекало

Александр Цекало впервые за долгое время вышел в свет с супругой Дариной Эрвин. Пара посетила церемонию вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Для Дарины этот выход стал первым публичным появлением после тяжелой операции на позвоночнике.





На мероприятии Эрвин появилась в эффектном корсетном мини-платье бежевого оттенка и туфлях на высоком каблуке в тон. Ее распущенные волосы уложили на одну сторону. Цекало сопроводил супругу в total-образе — черная футболка и кожаная куртка, пишет Super.



Ранее Дарина рассказывала подписчикам, что травму, приведшую к операции, она получила во время массажа. По ее словам, она предупреждала специалиста о проблемах со спиной и наличии грыжи, но после процедуры у нее онемела нога, и потребовалась срочная помощь врачей.



Несмотря на сложный период восстановления, супруга Цекало не теряет оптимизма. Она продолжает с юмором делиться подробностями своего состояния в социальных сетях.



