На форуме «Россия» школьники могут научиться снимать научно-популярное кино

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
На Международной выставке-форуме «Россия» школьники научатся снимать научно-популярное кино. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Дети смогут попробовать себя в роли режиссера благодаря креативному пространству киностудии им. М. Горького – «Кинокампус Горького» на форуме «Россия».
В рамках мастер-классов школьники смогут узнать подробности об основных экспонатах: Антикитерском механизме, Маятнике Чеботаева, Винте Архимеда, Клетке Фарадея и попробовать самостоятельно снять о них небольшие киноматериалы.
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«Киностудия Горького активно развивает традиции научно-популярного кино в нашей стране — познавательные сериалы «Хочу все знать!», «Советский дизайн» уже нашли большой отклик среди молодежи. Теперь мастера Кинокампуса поделятся секретами создания такого контента, чтобы ребята сами при помощи универсального киноязыка научились рассказывать о сложных научных явлениях. И конечно, сняли свои первые кинопроекты»,— поделилась гендиректор киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.
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Мира Полтева