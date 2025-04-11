Актёр Анатолий Белым* стал давать концерты в поддержку ВСУ

Анатолий Белый* (фото: РИА Новости/Нина Зотина)
Анатолий Белый* начал устраивать концерты в Израиле для сбора средств для ВСУ. Об этом пишет издание «Абзац».
Известно, что на сцене артист читает стихи и прозу. Организаторы обещают зрителям концерт, который соединит в себе украинскую, израильскую и европейскую культуры.
Напомним, что Анатолий Белый*, заслуженный артист России, уволился из МХТ им. Чехова после начала СВО и покинул страну. В 2023 году он сообщил, что не собирается возвращаться на Родину из-за критикующих её людей. В декабре того же года он был признан иноагентом.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Напомним, что Анатолий Белый*, заслуженный артист России, уволился из МХТ им. Чехова после начала СВО и покинул страну. В 2023 году он сообщил, что не собирается возвращаться на Родину из-за критикующих её людей. В декабре того же года он был признан иноагентом.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова