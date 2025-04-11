Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Актёр Анатолий Белым* стал давать концерты в поддержку ВСУ

Актёр Анатолий Белым* стал давать концерты в поддержку ВСУ

Анатолий Белый* (фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Анатолий Белый* (фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Анатолий Белый* начал устраивать концерты в Израиле для сбора средств для ВСУ. Об этом пишет издание «Абзац».
Известно, что на сцене артист читает стихи и прозу. Организаторы обещают зрителям концерт, который соединит в себе украинскую, израильскую и европейскую культуры.

Напомним, что Анатолий Белый*, заслуженный артист России, уволился из МХТ им. Чехова после начала СВО и покинул страну. В 2023 году он сообщил, что не собирается возвращаться на Родину из-за критикующих её людей. В декабре того же года он был признан иноагентом.

Читайте также:

«Гэбист и антисемит»: живущий в Израиле Анатолий Белый* сыграл русского патриота в новом сериале

«Надеюсь, навеки»: живущий в США писатель Дмитрий Быков* назвал условие для возвращения в Россию

Уехавшая из России певица Монеточка* хочет вернуться? Как артистка живет в эмиграции и на что тратит свои последние деньги

*признан Минюстом РФ иноагентом
#деньги
#стихи
#артист
#израиль
#украина
#всу
#финансирование
Памятник Паше Технику может появиться в Уфе
11 апреля 2025, 22:11

Прощание с Пашей Техником (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Памятник рэперу Паше Технику может появиться в Уфе. С такой инициативой выступили местные фанаты исполнителя, сообщает Telegram-канал SHOT.
Поклонники музыканта предлагают организовать мемориал на территории городского пространства «Арт-квадрат», где сосредоточены культурные и развлекательные площадки. Оно располагается в историческом центре Уфы.

В настоящее время проект находится на стадии согласования. На предварительном эскизе представлена фигура Паши Техника в привычном для него худи. А рядом со скульптурой будет размещён QR-код, при переходе на который можно ознакомиться с биографией и дискографией рэпера.

По задумке авторов, памятник будет предостережением для молодых людей о вреде употребления наркотических веществ.

Ранее шоумен Стас Барецкий выдвинул подобную инициативу. Только он предложил установить памятник в Москве. Финансирование проекта он готов взять на себя.

Читайте также:

Рэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе

Бывшей жене Паши Техника придётся выплачивать ипотеку за его квартиру

«Не интересовал людей в трезвом состоянии»: рэпер Птаха обвинил поклонников в смерти Паши Техника
#памятник
#проект
#финансирование
#мемориал
#площадки
#певец
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Старшая дочь Дмитрия Маликова откровенно рассказала об отношениях с отцом
11 апреля 2025, 21:39

Стефания Маликова (фото: Telegram @malikovastesha)

Старшая дочь Дмитрия Маликова рассказала, каково это – быть дочерью знаменитого человека.
Стефания рассказала, что очень любит своего отца, при этом его популярность не стоит для неё на первом месте. Однако ещё с раннего детства она ощущала чувство ответственности за свои действия, осознавая, что не может позволять себе многие выходки, например, тусовки в клубах с алкоголем, чтобы не подводить родителя и не позорить его.

«Меня папа любил, любит, и всегда будет любить как единственную принцессу, дочь. У нас всегда были прекрасные отношения, и сейчас они больше перерастают в дружеский формат, нежели в родственный», – отметила 25-летняя дочь Маликова.
Напомним, что народный артист России женат на Елене Изаксон. Певец рассказывал, что впервые увидел будущую супругу на фотографии и попросил друзей познакомить его с ней. Пара воспитывает двоих детей: дочь Стефанию 2000 года рождения и сына Марка, родившегося в 2018 году.

Дмитрий Маликов с семьёй (фото: Telegram @malikovastesha)

Читайте также:

Пластический хирург раскрыл секрет молодости 55-летнего Дмитрия Маликова

«Не иду за хайпом»: Дмитрий Маликов ответил на хейт из-за выпуска песни «Веном бой»

Роман с Натальей Ветлицкой и сын от суррогатной матери: Дмитрию Маликову — 55 лет, как сейчас живёт певец
#певец
#фото
#отношения
#артист
#дети
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Проваливай отсюда»: Виктор Дробыш устроил скандал с Гариком Харламовым на съёмках последнего выпуска Comedy Club
Виктор Дробыш устроил скандал с Гариком Харламовым на съёмках Comedy Club
11 апреля 2025, 21:20

Виктор Дробыш и Гарик Харламов (фото: Telegram @vdrobysh)

В грядущем выпуске шоу Comedy Club зрителей ждут не только смешные истории, но и скандал, который устроил Виктор Дробыш.
Помимо того, что он талантливый продюсер, музыкант и артист, он ещё и острый на язык мужчина, который способен поставить любого человека не место. Известны его скандалы с Настасьей Самбурской, Дмитрием Колдуном и другими российскими звёздами.

Теперь ему под руку попал Харламов, который попросил продюсера устроить импровизированный кастинг на «Новую волну». Дробыш согласился подыграть юмористу, чтобы тот продемонстрировал свои вокальные данные.

Дробыш сел за синтезатор, а Харламов начал петь. Правда продлилось это недолго. Продюсер мгновенно вспылил.

«Нам такое не нужно! Уходите! Зачем вы портите такие замечательные песни? Я сейчас позову охрану. Ты с ума сошёл? Проваливай отсюда!», – заявил разгневанный Дробыш.
Дело в том, что Гарик исполнял известные композиции на собственный лад, добавляя туда различные выражения, в том числе и нецензурные.

Читайте также:

«Ему неинтересны мероприятия»: Катерина Ковальчук рассказала о жизни с Гариком Харламовым и секрете его похудения

​«Сегодня я отвечаю за интеллект и юмор!»: Ольга Бузова стала новой ведущей в Comedy Club вместо Гарика Харламова

«Всегда нужно быть свежим»: Гарик Мартиросян высказался о закрытии шоу Comedy Club
#музыкант
#мероприятия
#шоу
#мужчина
#артист
#продюсер
#юмор
#скандал
#песня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Хочу внуков!»: Жасмин эмоционально поздравила невестку с днём рождения
Жасмин эмоционально поздравила невестку с 26-летием
11 апреля 2025, 20:48

Жасмин, Михаил Семендуев и Ева Хачатурян (фото: Telegram @singer_JASMIN)

Певица Жасмин поздравила невестку с 26-летием. 47-летняя исполнительница пожелала, чтобы её сын Михаил всегда «холил и лелеял» Еву Хачатурян.
В прошлом году наследник Жасмин Михаил Семендуев женился на фигуристке, которая сегодня отметила 26-летие. Певица трогательно обратилась к невестке.

«Наша дорогая, сегодня твой день! Пусть каждая минута твоей жизни будет наполнена радостью, пусть Миша холит и лелеет тебя, как в первый день свадьбы (и мне радостно видеть, что это на самом деле так), пусть ваше совместное дело растёт и развивается, я вижу, как серьёзно, профессионально и в то же время творчески вы к нему подошли. Ты наша дочь, горячо любимая, и мы всегда рядом во всех твоих начинаниях», – отметила Жасмин в своём Telegram-канале.
Также исполнительница призналась, что очень мечтает о пополнении в семье. Она заявила, что уже хочет внуков.

Многие поклонники Жасмин присоединились к поздравлениям её невестки, отметив, как Ева похожа на свекровь.

Читайте также:

Жасмин показала трогательное фото с дочерью в день ее 13-летия

Певица Жасмин рассказала, что Буйнов находится под «маленьким каблуком» жены

«Стало дышать полегче»: Ксения Бородина рассказала о непростых отношениях с Ксенией Собчак в «Доме-2»
#певица
#фото
#telegram
#семья
#шоу-бизнес
#свадьба
#день рождения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ему сулили большую голливудскую славу»: Рудковская рассказала о звезде «Обитаемого острова», который мог получить «Оскар»
Яна Рудковская рассказала, что Василий Степанов мог получить «Оскар»
11 апреля 2025, 19:43

Василий Степанов (фото: кадр из фильма «Обитаемый остров»)

Накануне стало известно, как сейчас выглядит и чем занимается звезда фильма Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров» Василий Степанов, страдающий шизофренией.
Журналистам Telegram-канала Mash удалось пообщаться с актёром. Выяснилось, что сейчас он нигде не работает и не снимается, а статус инвалида первой группы из-за психического заболевания только ухудшает ситуацию. В итоге, Степанов впал в депрессию и злоупотребляет алкоголем.

Мимо этой новости не прошла Яна Рудковская, которая в своём Telegram-канале написала, что «хорошо знает златовласого красавца».

«Полстраны девчонок были в него влюблены, ему сулили большую голливудскую славу, что он будет нашим первым оскароносцем. Но ждать пришлось долго. Предложения о съёмках к Василию поступали, но он не соглашался. <...> А какая могла быть невероятная судьба, будь рядом правильные люди и команда», – написала продюсер.
Читайте также:

Звезда фильма «Обитаемый остров» Степанов запил и впал в депрессию

Мимолетная слава привела к страшной трагедии: куда исчез после триумфа в «Обитаемом острове» актер Василий Степанов

Почему звезда сериала «Солдаты» лишился зубов и как актер из «Звездных войн» оказался в психушке: артисты, которые пропали после съемок
#актёр
#заболевания
#люди
#продюсер
#новости
#кино
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате