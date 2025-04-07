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Уехавшая из России певица Монеточка* хочет вернуться? Как артистка живет в эмиграции и на что тратит свои последние деньги

фото: Instagram***** / monetochkaliska*

фото: Instagram***** / monetochkaliska*

Певица Елизавета Гырдымова*, более известная широкой публике под псевдонимом Монеточка*, покинула Россию в 2022 году, сразу после начала специальной военной операции на Украине. Эмиграция стала для неё не просто переездом, а откровенным политическим манифестом — артистка открыто осудила действия российских властей, перебралась с семьёй в Литву и начала активно поддерживать украинскую сторону.
Однако за границей всё оказалось далеко не так радужно, как представлялось. Как и многие другие артисты, покинувшие Россию, Монеточка* столкнулась с финансовыми трудностями. По некоторым сведениям, певица жертвовала средства украинской армии, отдавая последние деньги. Источников дохода становилось всё меньше. О том, как сейчас живет певица и что думает про Россию, расскажет «Радио 1».

Почему Монеточка уехала из России?


Решение уехать из России стало для певицы политическим актом. Монеточка не только высказалась против военных действий, но и активно включилась в повестку, поддерживая Украину и донатя средства в пользу ВСУ. Этот поступок стал поворотной точкой в её карьере — артистка мгновенно оказалась в числе иноагентов, а позже и в федеральном розыске.

Жизнь в эмиграции: разочарование и финансовые трудности


Как оказалось, за пределами Родины не всё так радужно. Эмиграция Монеточки обернулась чередой проблем. Материальные трудности стали едва ли не главной темой последних месяцев: по слухам, её квартира в Вильнюсе была выставлена на аукцион банком, а сама певица переживает серьёзный финансовый кризис.

фото: Instagram***** / monetochkaliska*

В то же время, в интервью телеканалу «Дождь»** Монеточка* неожиданно обмолвилась о желании вернуться в Россию, пусть и не прямо сейчас, а «когда-нибудь, после окончания боевых действий». Она призналась, что тяжело переживала расставание с Родиной, и, несмотря на все изменения, где-то в душе у неё по-прежнему «есть кармашек с мыслью о возвращении».

Монеточка*: жизнь в эмиграции


Когда-то Елизавета Гырдымова* завоевала любовь публики своей наивностью, мягкостью и своеобразной искренностью.

Но в эмиграции образ Монеточки* изменился. Весной 2022 года певица экстренно уехала из России и обосновалась в Литве вместе с мужем. Там она начала открыто критиковать российскую власть и поддерживать украинскую армию. Лиза* жертвовала деньги в польский фонд, который, в свою очередь, направлял средства Киеву. Кроме того, на концертах певица позволяла себе резкие и провокационные высказывания.

Она не скрывала, что сожалеет: на пике своей карьеры в России недостаточно активно выражала политическую позицию. Теперь же, по её словам, в России «исчезли культура и искусство».

Иноагент и розыск


Монеточка* была включена в реестр иностранных агентов за несоблюдение требований российского законодательства. Она отказывалась маркировать свои публикации в социальных сетях соответствующей пометкой, чем вызывала резонанс и дополнительное внимание.

фото: Instagram***** / monetochkaliska*

В итоге, в октябре 2023 года певицу официально объявили в розыск.

Почему Монеточка* может вернуться?


На фоне всех этих событий, рассуждения Монеточки* о возвращении в Россию выглядят как минимум неожиданно. С одной стороны, это может быть проявлением настоящего раскаяния. С другой — банальной попыткой выжить: в Литве артистка теряет доход, поддержку и аудиторию.

В условиях, когда грантовое финансирование становится нестабильным, а доходов у эмигрантов становится всё меньше, некоторые артисты начинают искать пути к «реабилитации».

Кто такая Монеточка*: путь от школьницы до любимицы миллионов


Монеточка* родилась 1 июня 1998 года в Екатеринбурге. Её отец работал строителем, а мама была менеджером в сфере туризма. Стихи она начала писать ещё в 4 года, а в старших классах уже выкладывала песни в сеть.

В 15 лет Лиза* уже активно участвовала в общественной жизни Екатеринбурга: выступала против застройки сквера и поддерживала Евгения Ройзмана*** на выборах мэра. Её воспринимали как «свою» — честную, искреннюю и неравнодушную.

В 11 классе она записала «домашний» альбом, который моментально разлетелся по интернету и стал вирусным. Уже спустя пару месяцев Монеточка* выступала в модном московском клубе.

фото: Instagram***** / monetochkaliska*

После школы певица поступила во ВГИК на продюсирование, погрузилась в творчество и активно развивалась как артист. Тексты её песен были простыми и пронзительными, отражая дух времени и молодых слушателей. В ранние годы она училась в музыкальной школе, занималась балетом и мечтала о карьере в кино.

Поворотным моментом стало сотрудничество с Noize MC****, после чего её популярность взлетела.

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*Монеточка (Елизавета Гырдымова) включена Минюстом РФ в реестр иноагентов
**Телеканал «Дождь» включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
*** Евгений Ройзман включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
**** Noize MC (Иван Алексеев) включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
*****Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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#творчество
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#кризис
#аукцион
#артист
#иноагент
ВС РФ освободили от ВСУ Катериновку в ДНР
07 апреля 2025, 13:21

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России освободила Катериновку в ДНР от присутствия ВСУ. Об этом 7 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также бойцы «Запада» поразили живую силу и технику противника в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили порядка 215 человек.

4 апреля в министерстве также заявили об освобождении российскими силами населенных пунктов Розовка и Успеновка

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«Мне не нравятся бомбардировки»: Трамп раскритиковал действия России
Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки Украины
07 апреля 2025, 13:12

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, что Россия продолжает бомбардировки Украины, и призвал Москву прекратить их. Слова американского лидера приводит Associated Press.
«Мы говорим с Россией, мы хотели бы, чтобы она прекратила. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются», — заявил Трамп.

По его словам, в конфликте обе стороны понесли значительные потери. Также Трамп в очередной раз отметил, что Россия не начала бы спецоперацию, если бы он в то время занимал пост президента США.

По данным Минобороны РФ, 4 апреля в результате удара ВС РФ по ресторану в Кривом Роге погибли до 85 военнослужащих ВСУ и иностранных инструкторов, которые воевали за ВСУ.

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Путин поддерживает идею о прекращении огня, но есть нюансы, заявил Песков
07 апреля 2025, 13:10

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поддерживает идею о прекращении огня на Украине, однако для этого предстоит решить ряд важных вопросов, который пока что «висят в воздухе». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что нюансы не решены в связи с неподконтрольностью киевского режима и с невозможностью Украины контролировать действия целого ряда националистических и экстремистских подразделений, которые идут против установок властей страны. Также это связано с планами по дальнейшей милитаризации Киева.

Песков уточнил, что все эти вопросы, касающиеся позиции Украины, по-прежнему находятся на повестке дня.

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Курскую область обстреляли из танков «Булат»
SHOT: ВСУ обстреляли Курскую область из танков «Булат»
07 апреля 2025, 13:05

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области из танков «Булат».
По данным телеграм-канала SHOT, 6 апреля группа украинских военных на трёх танках «Булат» прибыла в посёлок Бояро-Лежачи Сумской области (2 км до границы России), откуда стала вести огонь по населённому пункту.

Украинские военные выпустили 12 осколочно-фугасных снарядов калибра 125 миллиметров, пострадавших нет, сообщает SHOT.

Как ранее информировало Министерство обороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 19 БПЛА, запущенных с территории Украины. Так, 13 беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря, 4 — над Краснодарским краем, 1 — над Брянской областью и 1 — над Республикой Крым.

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Стало известно, кто охраняет Зеленского
RT: Зеленского охраняют боевики британско-американской ЧВК G4S
07 апреля 2025, 12:08

Владимир Зеленский

Владимира Зеленского охраняют боевики британско-американской ЧВК Group 4 Securitas, связанной с разведывательной деятельностью.
По данным RT, в состав охраны Зеленского входят боевики Group 4 Securitas (G4S), которые действуют на Украине с 1990-х годов. На сегодняшний день фирма имеет доступ к стратегическим объектам, располагает собственной разведкой и организовывает диверсии в Крыму.

В 2022 году на Украине насчитывалось порядка тысячи членов G4S. Источник RT сообщил, что боевики создали собственные «частные тюрьмы», куда отправляют персон, неугодных киевскому режиму.

Кроме того, члены G4S включены в охрану правительственных украинских объектов на Украине. Также они охраняют самого Зеленского. На их сайте подтверждается, что фирма оказывает услуги президентской охране, киевской городской администрации, представительствам ЕС и миссии ОБСЕ.

По словам военного эксперта Александра Артамонова, G4S является филиальной структурой SAS — подразделения спецназначения ВС Британии, чьи сотрудники напрямую задействованы в военных действиях на стороне ВСУ.

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