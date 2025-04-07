Уехавшая из России певица Монеточка* хочет вернуться? Как артистка живет в эмиграции и на что тратит свои последние деньги

фото: Instagram***** / monetochkaliska*
Певица Елизавета Гырдымова*, более известная широкой публике под псевдонимом Монеточка*, покинула Россию в 2022 году, сразу после начала специальной военной операции на Украине. Эмиграция стала для неё не просто переездом, а откровенным политическим манифестом — артистка открыто осудила действия российских властей, перебралась с семьёй в Литву и начала активно поддерживать украинскую сторону.
Однако за границей всё оказалось далеко не так радужно, как представлялось. Как и многие другие артисты, покинувшие Россию, Монеточка* столкнулась с финансовыми трудностями. По некоторым сведениям, певица жертвовала средства украинской армии, отдавая последние деньги. Источников дохода становилось всё меньше. О том, как сейчас живет певица и что думает про Россию, расскажет «Радио 1».
Решение уехать из России стало для певицы политическим актом. Монеточка не только высказалась против военных действий, но и активно включилась в повестку, поддерживая Украину и донатя средства в пользу ВСУ. Этот поступок стал поворотной точкой в её карьере — артистка мгновенно оказалась в числе иноагентов, а позже и в федеральном розыске.
Как оказалось, за пределами Родины не всё так радужно. Эмиграция Монеточки обернулась чередой проблем. Материальные трудности стали едва ли не главной темой последних месяцев: по слухам, её квартира в Вильнюсе была выставлена на аукцион банком, а сама певица переживает серьёзный финансовый кризис.
В то же время, в интервью телеканалу «Дождь»** Монеточка* неожиданно обмолвилась о желании вернуться в Россию, пусть и не прямо сейчас, а «когда-нибудь, после окончания боевых действий». Она призналась, что тяжело переживала расставание с Родиной, и, несмотря на все изменения, где-то в душе у неё по-прежнему «есть кармашек с мыслью о возвращении».
Когда-то Елизавета Гырдымова* завоевала любовь публики своей наивностью, мягкостью и своеобразной искренностью.
Но в эмиграции образ Монеточки* изменился. Весной 2022 года певица экстренно уехала из России и обосновалась в Литве вместе с мужем. Там она начала открыто критиковать российскую власть и поддерживать украинскую армию. Лиза* жертвовала деньги в польский фонд, который, в свою очередь, направлял средства Киеву. Кроме того, на концертах певица позволяла себе резкие и провокационные высказывания.
Она не скрывала, что сожалеет: на пике своей карьеры в России недостаточно активно выражала политическую позицию. Теперь же, по её словам, в России «исчезли культура и искусство».
Монеточка* была включена в реестр иностранных агентов за несоблюдение требований российского законодательства. Она отказывалась маркировать свои публикации в социальных сетях соответствующей пометкой, чем вызывала резонанс и дополнительное внимание.
В итоге, в октябре 2023 года певицу официально объявили в розыск.
На фоне всех этих событий, рассуждения Монеточки* о возвращении в Россию выглядят как минимум неожиданно. С одной стороны, это может быть проявлением настоящего раскаяния. С другой — банальной попыткой выжить: в Литве артистка теряет доход, поддержку и аудиторию.
В условиях, когда грантовое финансирование становится нестабильным, а доходов у эмигрантов становится всё меньше, некоторые артисты начинают искать пути к «реабилитации».
Монеточка* родилась 1 июня 1998 года в Екатеринбурге. Её отец работал строителем, а мама была менеджером в сфере туризма. Стихи она начала писать ещё в 4 года, а в старших классах уже выкладывала песни в сеть.
В 15 лет Лиза* уже активно участвовала в общественной жизни Екатеринбурга: выступала против застройки сквера и поддерживала Евгения Ройзмана*** на выборах мэра. Её воспринимали как «свою» — честную, искреннюю и неравнодушную.
В 11 классе она записала «домашний» альбом, который моментально разлетелся по интернету и стал вирусным. Уже спустя пару месяцев Монеточка* выступала в модном московском клубе.
После школы певица поступила во ВГИК на продюсирование, погрузилась в творчество и активно развивалась как артист. Тексты её песен были простыми и пронзительными, отражая дух времени и молодых слушателей. В ранние годы она училась в музыкальной школе, занималась балетом и мечтала о карьере в кино.
Поворотным моментом стало сотрудничество с Noize MC****, после чего её популярность взлетела.
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*Монеточка (Елизавета Гырдымова) включена Минюстом РФ в реестр иноагентов
**Телеканал «Дождь» включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
*** Евгений Ройзман включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
**** Noize MC (Иван Алексеев) включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
*****Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Почему Монеточка уехала из России?
Решение уехать из России стало для певицы политическим актом. Монеточка не только высказалась против военных действий, но и активно включилась в повестку, поддерживая Украину и донатя средства в пользу ВСУ. Этот поступок стал поворотной точкой в её карьере — артистка мгновенно оказалась в числе иноагентов, а позже и в федеральном розыске.
Жизнь в эмиграции: разочарование и финансовые трудности
Как оказалось, за пределами Родины не всё так радужно. Эмиграция Монеточки обернулась чередой проблем. Материальные трудности стали едва ли не главной темой последних месяцев: по слухам, её квартира в Вильнюсе была выставлена на аукцион банком, а сама певица переживает серьёзный финансовый кризис.
фото: Instagram***** / monetochkaliska*
В то же время, в интервью телеканалу «Дождь»** Монеточка* неожиданно обмолвилась о желании вернуться в Россию, пусть и не прямо сейчас, а «когда-нибудь, после окончания боевых действий». Она призналась, что тяжело переживала расставание с Родиной, и, несмотря на все изменения, где-то в душе у неё по-прежнему «есть кармашек с мыслью о возвращении».
Монеточка*: жизнь в эмиграции
Когда-то Елизавета Гырдымова* завоевала любовь публики своей наивностью, мягкостью и своеобразной искренностью.
Но в эмиграции образ Монеточки* изменился. Весной 2022 года певица экстренно уехала из России и обосновалась в Литве вместе с мужем. Там она начала открыто критиковать российскую власть и поддерживать украинскую армию. Лиза* жертвовала деньги в польский фонд, который, в свою очередь, направлял средства Киеву. Кроме того, на концертах певица позволяла себе резкие и провокационные высказывания.
Она не скрывала, что сожалеет: на пике своей карьеры в России недостаточно активно выражала политическую позицию. Теперь же, по её словам, в России «исчезли культура и искусство».
Иноагент и розыск
Монеточка* была включена в реестр иностранных агентов за несоблюдение требований российского законодательства. Она отказывалась маркировать свои публикации в социальных сетях соответствующей пометкой, чем вызывала резонанс и дополнительное внимание.
фото: Instagram***** / monetochkaliska*
В итоге, в октябре 2023 года певицу официально объявили в розыск.
Почему Монеточка* может вернуться?
На фоне всех этих событий, рассуждения Монеточки* о возвращении в Россию выглядят как минимум неожиданно. С одной стороны, это может быть проявлением настоящего раскаяния. С другой — банальной попыткой выжить: в Литве артистка теряет доход, поддержку и аудиторию.
В условиях, когда грантовое финансирование становится нестабильным, а доходов у эмигрантов становится всё меньше, некоторые артисты начинают искать пути к «реабилитации».
Кто такая Монеточка*: путь от школьницы до любимицы миллионов
Монеточка* родилась 1 июня 1998 года в Екатеринбурге. Её отец работал строителем, а мама была менеджером в сфере туризма. Стихи она начала писать ещё в 4 года, а в старших классах уже выкладывала песни в сеть.
В 15 лет Лиза* уже активно участвовала в общественной жизни Екатеринбурга: выступала против застройки сквера и поддерживала Евгения Ройзмана*** на выборах мэра. Её воспринимали как «свою» — честную, искреннюю и неравнодушную.
В 11 классе она записала «домашний» альбом, который моментально разлетелся по интернету и стал вирусным. Уже спустя пару месяцев Монеточка* выступала в модном московском клубе.
фото: Instagram***** / monetochkaliska*
После школы певица поступила во ВГИК на продюсирование, погрузилась в творчество и активно развивалась как артист. Тексты её песен были простыми и пронзительными, отражая дух времени и молодых слушателей. В ранние годы она училась в музыкальной школе, занималась балетом и мечтала о карьере в кино.
Поворотным моментом стало сотрудничество с Noize MC****, после чего её популярность взлетела.
Читайте также:
«Я красивая, сексуальная, со мной всегда рядом мужчина»: Анастасия Волочкова рассказала про свое тело и личную жизнь
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«Он симпатичный»: Алёна Блин призналась, что готова родить ребёнка от Прохора Шаляпина
*Монеточка (Елизавета Гырдымова) включена Минюстом РФ в реестр иноагентов
**Телеканал «Дождь» включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
*** Евгений Ройзман включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
**** Noize MC (Иван Алексеев) включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
*****Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова