«Гэбист и антисемит»: живущий в Израиле Анатолий Белый* сыграл русского патриота в новом сериале

Анатолий Белый (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Проживающий в Израиле Анатолий Белый* нашёл подработку. Актёр снялся в новом сериале, где сыграл русского патриота.
Артист признался, что подобных персонажей неоднократно играл в России: военных, полицейских и прочих представителей правоохранительных органов. Однако этот герой показался Белому* более раскрытым.
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«Мой персонаж, мало того, что он гэбист (сотрудник органов госбезопасности – прим. ред.), он ещё закоренелый антисемит и русский патриот. И вот это играть было <…> просто внутри было смешно от всего этого», – признался Белый* в интервью YouTube-каналу Sheinkin 40.В начале 2022 года звезда фильма-катастрофы «Метро» покинул Россию и обосновался в Израиле, где продолжает выступать. Артист известен своими критическими высказываниями в адрес бывших соотечественников.
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Анастасия Чинкова