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«Гэбист и антисемит»: живущий в Израиле Анатолий Белый* сыграл русского патриота в новом сериале

Анатолий Белый* сыграл русского патриота в израильском сериале
Анатолий Белый (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анатолий Белый (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Проживающий в Израиле Анатолий Белый* нашёл подработку. Актёр снялся в новом сериале, где сыграл русского патриота.
Артист признался, что подобных персонажей неоднократно играл в России: военных, полицейских и прочих представителей правоохранительных органов. Однако этот герой показался Белому* более раскрытым.

«Мой персонаж, мало того, что он гэбист (сотрудник органов госбезопасности – прим. ред.), он ещё закоренелый антисемит и русский патриот. И вот это играть было <…> просто внутри было смешно от всего этого», – признался Белый* в интервью YouTube-каналу Sheinkin 40.
В начале 2022 года звезда фильма-катастрофы «Метро» покинул Россию и обосновался в Израиле, где продолжает выступать. Артист известен своими критическими высказываниями в адрес бывших соотечественников.

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71-летняя Любовь Успенская решила заняться стрип-пластикой
Певица Любовь Успенская захотела заняться стрип-пластикой вслед за дочерью
07 апреля 2025, 17:54

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Исполнительница Любовь Успенская объявила, что хочет заняться стрип-пластикой. Ее процитировало агентство «Общественная служба новостей».
Успенская поделилась, что считает стрип-пластику искусством, и уточнила, что поддерживает свою дочь Татьяну Плаксину в стремлении освоить данное танцевальное направление. Артистка объявила, что увлечение девушки никак не связано со стриптизом.

«Тем, кто обвиняет Таню в похабных действиях, я советую попытаться залезть на этот шест. Вы там и секунды не продержитесь», — выразила свое мнение 71-летняя исполнительница.

Успенская обратила внимание, что сама бы «взяла пару уроков».

Ранее Никита Джигурда опубликовал в соцсети архивное фото с Пашей Техником после новостей о его смерти и задался странным вопросом. На фото запечатлены сам Джигурда, Техник, шоумен Стас Барецкий и рэпер GOODY.

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#артист
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«Фанатка»: жена актёра Кирилла Запорожского узнала о его любовной переписке с девушкой
07 апреля 2025, 17:30

Кирилл Запорожский (Фото: Instagram*, @kirill_zapo)

Кирилл Запорожский два года как женат. Однако узы брака не остановили актёра завязать онлайн-общение с 21-летней девушкой Региной. Всю историю она рассказала VOICE.
По её словам, их связь началась в ноябре 2024 года, они стали общаться в социальных сетях. Однажды девушка задала Кириллу вопрос о его личной жизни.
«Я у него спрашивала, женат он или нет, на что он ответил, что был в отношениях полтора года назад», — рассказала она.
По словам Регины, актёр проявлял к ней интерес, отправлял комплименты и живо реагировал на её фотографии в соцсетях. Она призналась, что не ожидала от этих отношений чего-то серьёзного, но вовлеклась эмоционально.

Со временем тон общения стал более откровенным. Как рассказал Регина, Кирилл проявлял инициативу.
«Он очень хотел встретиться. Не могу сказать, что это было искренне с его стороны, но такие слова были», — отметила девушка.
Несмотря на то, что Запорожский писал о своём желании увидеться, встреча так и не состоялась. Запорожский всё откладывал свидание, при этом общение продолжалось.
«Я знала, где у него гастроли, знала, что он недавно в пробке попал в ДТП», — рассказала она. В подтверждение своих слов девушка продемонстрировала голосовые сообщения, в которых актёр делился деталями происшествия и текущим настроением.
Первого апреля Регина решила позвонить Кириллу, но он не ответил. Тогда девушке написала жена актёра. Сначала супруга Запорожского представилась родственницей, затем заявила, что является женой и поинтересовалась целью звонка Регины. Когда девушка уклонилась от подробностей, супруга Кирилла предложила собственную.
«Фанатка», — коротко ответила она.
На уточнение, действительно ли это сказал сам Кирилл, жена ответила утвердительно. После Регина рассказала супруге актёра, что они близко общались, хотели встретиться. В итоге девушки разошлись на спокойной ноте, но затем ситуация изменилась.
«Кирилл никак не отреагировал на то, что я узнала, просто игнорировал и в дальнейшем закрыл лично от меня сообщения», — рассказала Регина.
Девушка заметила, что вскоре после этого Запорожский удалил из друзей не только её, но и других людей.
«У меня есть предположения, что я не единственная, с кем он общался», — сказала Регина.
На вопрос о том, что бы она сказала Кириллу сейчас, Регина ответила кратко.
«Я бы гордо прошла мимо, ничего не сказав», — заявила она.
Ранее бывшая жена Дмитрия Нагиева Алиса Шер рассказала, как любовница увела его из семьи.

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«Надеюсь, навеки»: живущий в США писатель Дмитрий Быков* назвал условие для возвращения в Россию
Писатель Дмитрий Быков* намерен вернуться в Россию на Востряковское кладбище
07 апреля 2025, 17:24

Дмитрий Быков* (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Писатель и журналист Дмитрий Быков* в 2022 году эмигрировал в США, где проживает по сей день. Публицист раскрыл, в каком случае может вернуться в Россию.
57-летний Быков* подчеркнул, что его возвращение будет оседлым, поскольку вернутся он намерен уже «навеки» – на Востряковское кладбище в Москве. Об этом педагог сообщил в интервью в YouTube-шоу «На привале».

Также писатель прокомментировал решение администрации президента США Дональда Трампа ужесточить меры в отношении нелегальных мигрантов. Быков* признался, что боится потерять дом. Стать бездомным – это один из его главных страхов.

В конце марта Быков лишился ИП в России. По данным СМИ, он сам стал инициатором ликвидации юрлица, подав соответствующее заявление в ФНС РФ. Документ был принят и 29 марта ИП ликвидировали.

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«Это моя работа»: Наталья Бардо раскрыла детали откровенных сцен со своим участием
Наталья Бардо заявила, что не против сниматься в откровенных сценах
07 апреля 2025, 17:21

Наталья Бардо (Фото: Instagram*@bardonata)

Актриса Наталья Бардо в интервью WomanHit заявила, что не против своего участия в откровенных сценах, так как это ее работа.
«Табу у меня только одно — не делать то, что мне не нравится. Я снимаюсь только в том, что мне интересно, и с теми, кто мне интересен. Если хороший режиссер и сценарий, и, например, требуется раздеться не ради того, чтобы раздеться, а когда это оправдано драматургией. Это просто моя работа», — рассказала Бардо.

По словам актрисы, она готова обсуждать откровенные сцены с режиссером и уже принимать совместное решение, как это будет снято.

Она также призналась, что ей всегда везет с партнерами. Как правило, ей попадаются тактичные и аккуратные актеры. При этом Бардо подчеркнула, что никогда не будет сниматься в слишком откровенных сценах, которые запрещены к просмотру для несовершеннолетних.

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«Кто следующий»: Джигурда задался странным вопросом после смерти Паши Техника
Джигурда опубликовал фото с Пашей Техником после его смерти
07 апреля 2025, 16:50

Никита Джигурда (Кадр из видео: Инстаграм* @instadzhigurda)

Никита Джигурда опубликовал в соцсети архивное фото с Пашей Техником после новостей о его смерти и задался странным вопросом.
На фото запечатлены сам Джигурда, Техник, шоумен Стас Барецкий и рэпер GOODY.

«Кто следующий?» — так подписал Джигурда архивное фото с Пашей Техником.
Стас Барецкий, рэпер GOODY, Паша Техник и Никита Джигурда (Фото: Инстаграм* @instadzhigurda)
Ранее Барецкий заявлял, что до смерти Пашу Техника довели рейв-вечеринки с запрещенными веществами. По его словам, наркота уже не в моде, люди не хотят быстрого кайфа и медленной смерти, люди хотят жить и радоваться жизни. Паша Техник вляпался во всю эту рейверскую историю, когда ты постоянно на вечеринках, где ты должен быть всегда под кайфом.

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Наркодилер, обвиняемый в смерти Техника, вышел на связь: «Тысячи сообщений, что я убил Пашу. Наоборот, отбирал вещества»

«Я найду Кристину, она оплатит похороны!»: бывшая жена Паши Техника обвинила в его смерти эскортницу

* Запрещён в РФ
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