Актёр Егор Бероев запустил свой продакшн, но пока без прибыли
Актёр Егор Бероев продолжает развиваться в киноиндустрии и как продюсер, однако его новый бизнес пока не приносит дохода. Речь идёт о компании ООО «Кино Поле», зарегистрированной в марте 2025 года и ориентированной на производство фильмов и телевизионных проектов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Согласно доступным данным, за первый год работы проект не показал выручки, но уже зафиксировал убыток в размере около 1,3 миллиона рублей. Кроме того, у компании числится небольшая задолженность перед налоговой — порядка 8 тысяч рублей.
Бероеву принадлежит 49% бизнеса, тогда как контрольный пакет находится у инвестиционного фонда «Арго». Несмотря на финансовые сложности на старте, сам актёр не скрывает: его цель — создавать кино, которое соответствует его внутренним принципам, а не коммерческим трендам.
Ранее Бероев признавался, что не готов идти на компромиссы ради массового успеха. По его мнению, современная индустрия часто жертвует качеством ради прибыли, и он не хочет следовать этому пути.
