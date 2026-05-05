«Ребёнку легче»: Муж Виктории Дайнеко раскрыл, как наладил контакт с падчерицей

05 мая 2026, 17:07

Муж Виктории Дайнеко рассказал о близких отношениях с 10-летней дочерью певицы

Муж Виктории Дайнеко Беркели Овезов рассказал об отношениях с 10-летней дочерью певицы Елизаветой.





В беседе с «Газетой.Ru» Овезов заявил, что они очень близки. Он подчеркнул: для того чтобы наладить общение с ребёнком, у него было несколько лет. При этом Беркели отметил, что Елизавета почти сразу пошла с ним на контакт.

«За три, почти четыре года, что мы вместе, конечно, смогли найти общий язык. Мы очень близки, дружим, играем, веселимся. Поэтому никаких проблем в общении не возникает. И мои девочки тоже хорошо ладят. Лиза такая открытая девочка... Ей как ребёнку было намного легче подружиться, поэтому я просто подбирал, с какой стороны подойти, как лучше общаться», — поделился супруг певицы.