«Именно ваша любовь»: Киркоров назвал женщин, которые вытащили его «из бездны»

05 мая 2026, 16:23

Певец Филипп Киркоров поблагодарил женщин за поддержку в трудный момент

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Певец Филипп Киркоров рассказал, как женщины помогли ему «выбраться из бездны». Его слова приводит Telegram-канал «Super.ru».





30 апреля поп-королю исполнилось 59 лет. На праздновании собралась вся светская столица — знаменитые друзья артиста.



Отдельную речь Киркоров посвятил женщинам, в частности Виктории Шеляговой, Яне Рудковской и Ксении Собчак. По словам артиста, именно они спасали его и находились рядом в один из самых тяжёлых периодов его жизни.

«Мне помогали по жизни сильные женщины. Я вам благодарен, девочки, что вы были со мной, вашим вторым половинкам, которые поддерживали и с пониманием относились, когда среди ночи вы подрывались и спасали меня. Это, конечно, дорогого стоит, я это навсегда запомню. Именно ваша любовь выдернула меня из той бездны, в которой я находился в прошлом году», — рассказал Киркоров.