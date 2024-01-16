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Актёр из сериала «Ликвидация» Дрозд проводил сына-актера в армию

16 января 2024, 10:54
Фото: istockphoto/vasile voicu

Фото: istockphoto/vasile voicu

Актёр Максим Дрозд проводил сына Егора в армию.
«Пришло время! Только вперед. Всем мира во всем мире», —такой подписью сопроводил артист фото в социальных сетях.
Сын актёра Егор Дрозд будет служить в Новосибирске. Егор Дрозд в 2019 году поступил в Школу-студию МХАТ. Будучи первокурсником, он снялся в мелодраме «Бабочки и птицы». Отец уверен, что Егор в будущем станет отличным актёром.


Ранее сына телеведущей Тутты Ларсен Луку призвали на службу. Телеведущая сообщила об этом в личном блоге и рассказала, что не сразу приняла решение сына.

«Сегодня отбыл в место прохождения срочной службы в вооруженных силах РФ. Да, это его выбор, и он его жестко отстаивал. Нет, мы приняли не сразу, но, когда поняли, что все серьезно, поддержали. Да, я считаю, что это достойное решение и горжусь своим сыном. Прошу молитв», — такое сообщение написала Тутта Ларсен в личном блоге.
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#армия
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Тренер Тутберидзе станет ведущей в реалити-шоу про похудение
16 января 2024, 10:42

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе станет ведущей реалити-шоу «Большие девочки», которое выйдет на телеканале «Пятница».
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу канала. В шоу примут участие 13 девушек весом от 100 кг. Они будут пытаться похудеть.

Вместе с Тутберидзе в числе наставников окажутся тренер женской сборной России по регби Кирилл Кошарин и психолог Анетта Орлова.

Среди воспитанников Тутберидзе: олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвергла критике потенциал танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

«Матч ТВ» пишет, что, по мнению Тарасовой, дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина, не демонстрируют высоких результатов.

«Они ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», —говорит Татьяна Тарасова.
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#фигурное катание
#спорт
#тренер
#шоу
#телевидение
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Депутат Шолохов призвал наказать Волочкову рублём за видео с Джигурдой
15 января 2024, 19:46

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что российскую балерину Анастасию Волочкову за её скандальное виде с актёром Никитой Джигурдой можно наказать рублём.
Он пояснил, что наказать артистку можно, байкотировав её выступления.

«Все называют Анастасию Волочкову балериной, но я не помню, чтобы она блистала в каком-то театре. На мой взгляд, её профессия — это эпатаж. Что касается отмены шоу, то власти могут запретить выступления в том случае, если был нарушен закон. Но когда идет речь о безвкусице и вызове публичной морали, общество может решить бойкотировать подобные мероприятия», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шолохов.

Ранее организация «Ветераны России» призвала запретить шоу балерины Анастасии Волочковой после скандального видео, на котором шоумен Никита Джигурда целует артистку в трусы.

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#видео
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#шоу
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#селебрити
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Профайлер Давыдов объяснил выбор образов гостей вечеринки Ивлеевой для извинений
15 января 2024, 19:34

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Профайлер Денис Давыдов заявил о продуманности образов для роликов с извинениями блогера Анастасии Ивлеевой, а также артиста Филиппа Киркорова и телеведущей Ксении Собчак.
Он отметил, что водолазки и свитера с высоким воротником придают образу некоторую собранность, серьёзность, уверенность и надёжность.

«Филип Киркоров готовился. Творческий человек, привыкший продумывать образы, но испытывающий высочайший уровень стресса. Ксения Собчак готовилась: для публичного пространства всегда логически продумывает, что надеть. Водолазка с воротом, очки транслируют уверенность, надёжность, планирование, деловитость, размывая образ исключительности и приближая восприятие к любому зрителю в стране. Ивлеева иногда любит зауютиться в вещи с «чужого плеча», свитер крупной вязки дает ощущение защиты, дома, тепла, надёжности», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Давыдов.

А вот певица Лолита Милявская, по словам специалиста, наоборот, не готовилась к записи видеоролика и просто импровизировала, о чём говорит чуть растянутая на ней водолазка, которая, по всей видимости, является повседневной для артистки одеждой.

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#вещи
#ксения собчак
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#шоу-бизнес
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Орлова назвала клеветой обвинения рэпера Vacio
15 января 2024, 17:23

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Экс-солистка группы «Блестящие» певица Ольга Орлова назвала обвинения рэпера Vacio, заявившего, что она сняла на него компромат на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, ложью и клеветой.
«Они явно преувеличивают мой «лук» на этом мероприятии. Видео со стянутым носком не мое, я этого не снимала и, слава Богу, не видела. Давайте не будем фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность. И если кому-то станет легче, я так же, как и несколько человек, не избежала негативных последствий», — ответила в беседе с Газета.ру Орлова.

Ранее арестованный за хулиганство после участия в «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой рэпер Vacío обвинил в скандале, развернувшимся вокруг мероприятия, бывшую участницу группы «Блестящие» и звезду 90-х Ольгу Орлову.

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#скандал
#селебрити
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Певец Леонид Агутин публично обратился к Варум на фоне слухов о разводе
15 января 2024, 16:02

Екатерина Чеснокова

Леонид Агутин в социальных сетях публично обратился к своей супруге Анжелике Варум на фоне слухов о расставании. Артист поздравил жену с годовщиной отношений и опубликовал их совместное фото.

«Вот уже 26 лет смотрим в одном направлении! <...> Это называется — судьба.», — написал музыкант.
Пара вместе с 1998 года, поженились артисты в июле 2000 года. В 2022 году в интернете стали распространяться слухи об их расставании. Фанаты обратили внимание, что Агутин стала чаще появляется на публике без Варум. Позже артист выпустил композицию со словами «Я закрываю между нами дверь». Спустя время певец опроверг все домыслы, и заявил, что песню написали группа «3333» и Саша Ли, который был его подопечным в десятом сезоне шоу «Голос», и ни о каком разводе с Анжеликой речи не идет.

У этой пары есть дочь Елизавета, сейчас ей 24 года. Девушка получила образование в Соединенных Штатах и начала строить свою карьеру, выступая в своей рок-группе под названием «Without Gravity». У Леонида также есть дочь Полина от предыдущих отношений с балериной Марией Воробьевой, и она живет со своей мамой в Париже.

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#артист
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Волочкову призвали «отменить» из-за видео с целующим ее трусы Джигурдой
Shot: общественники требуют отменить шоу Волочковой из-за видео с Джигурдой
15 января 2024, 12:49

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Общественники призвали запретить шоу балерины Анастасии Волочковой после скандального видео, на котором шоумен Никита Джигурда целует артистку в трусы. С заявлением выступила организация «Ветераны России». Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По мнению активистов, Волочкова подает плохой пример несовершеннолетним балеринам. Они считают, что шоу балерины может плохо отразиться на психике детей. На кадрах видно, как Волочкова и Джигурда танцуют под песню Успенской «Гитара». Никита становится на колени, сдирает с артистки штаны, опускается к ее животу.

«Кто слил это видео? Ну кто? Никита Джигурда! А кто еще это мог сделать? Люди сливают все в тот период, когда у меня важные события, у меня вот сейчас 20 января день рождения, скоро вернусь с Мальдив, у меня выступление, новое шоу», — возмутилась балерина.
После инцидента Волочкова сообщила, что разрывает дружбу с артистом.

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#видео
#шоу
#люди
#балет
#артист
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В Таиланде отменили концерты Галкина* из-за политических высказываний
15 января 2024, 11:37

Фото: istock / nantonov

В Таиланде в курортных городах отменили два концерта юмориста Максима Галкина*. Причиной этому стали политические высказывания шоумена. Об этом сообщает ТАСС.

Артист должен был выступать 24 января в Паттайе в гостинице Royal Cliff и 25 января в отеле Royal Phuket City Hotel в Пхукете. Стоимость билетов варьировалась от 8,5 до 16 тысяч рублей, теперь все билеты сняты с продажи.

«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — сообщил источник информагентства.
До этого стало известно, что в Таиланде отменили выступления бывшего резидента Comedy Club комика Руслана Белого*. Организаторы концертов заявили, что мероприятие не состоится по независящим от организаторов причинам.

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*признаны в РФ иностранными агентами
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#концерт
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Рэпер Vacío указал на виновную в скандале, развернувшемся вокруг «голой вечеринки»
Рэпер Vacío заявил, что скандал вокруг «голой вечеринки» устроила Ольга Орлова
15 января 2024, 09:39

Фото: iStock/LightFieldStudios

Арестованный за хулиганство после участия в «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой рэпер Vacío заявил, что в скандале, развернувшимся вокруг мероприятия, виновата бывшая участница группы «Блестящие» и звезда 90-х Ольга Орлова, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, 20 декабря в столичном клубе MUTABOR состоялась вечеринка, дресс-код к которой можно описать как «almost naked». На мероприятии засветились самые крупные звёзды российской эстрады - Филипп Киркоров, Лолита, Анна Асти, Глюкоза. После попадания кадров с праздника в интернет, артистов стали вырезать из телеэфиров, отменять концерты и разрывать с ними рекламные контракты.

В частности, рэпер Vacío получил 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. При этом, 6 января срок его наказания был продлён ещё на 10 дней.

Защита рэпера в суде утверждает, что скандальное видео, на котором Vacío стоим в одном носке на половом органе (после чего и этот предмет с него срывают и он остаётся голым), сняла и выложила в сеть бывшая участница группы «Блестящие» и звезда 90-х Ольга Орлова.

Она, как сообщает адвокат Vacío, также присутствовала на вечеринке, однако, смогла ускользнуть от объективов камер и, к тому же, развязала весь этот жуткий скандал, от которого пострадали артисты.

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#интернет
#адвокат
#видео
#защита
#хулиганство
#скандал
#киркоров
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Спутница Алена Делона заявила, что его дети пытались убить отца
Figaro: Спутница Алена Делона заявила, что его дети пытались убить отца
15 января 2024, 03:53

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Спутница французского актёра Алена Делона Хироми Роллен заявила, что его дети покушались на убийство отца. Об этом пишет Figaro со ссылкой на осведомлённый источник.
По информации издания, Роллен написала об этом в письме прокурору. Женщина требует проведения «срочного расследования» по факту попытки «умышленного убийства». Она утверждает, что дети Алена Делона хотели убить отца.

«Требует, чтобы «было проведено срочное расследование» по фактам, которые, по её мнению, схожи с «попыткой умышленного убийства» 88-летнего актера его детьми», — говорится в публикации.

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#расследование
#актёр
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