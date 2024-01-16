Актёр из сериала «Ликвидация» Дрозд проводил сына-актера в армию

Фото: istockphoto/vasile voicu
Актёр Максим Дрозд проводил сына Егора в армию.
«Пришло время! Только вперед. Всем мира во всем мире», —такой подписью сопроводил артист фото в социальных сетях.Сын актёра Егор Дрозд будет служить в Новосибирске. Егор Дрозд в 2019 году поступил в Школу-студию МХАТ. Будучи первокурсником, он снялся в мелодраме «Бабочки и птицы». Отец уверен, что Егор в будущем станет отличным актёром.
«Сегодня отбыл в место прохождения срочной службы в вооруженных силах РФ. Да, это его выбор, и он его жестко отстаивал. Нет, мы приняли не сразу, но, когда поняли, что все серьезно, поддержали. Да, я считаю, что это достойное решение и горжусь своим сыном. Прошу молитв», — такое сообщение написала Тутта Ларсен в личном блоге.Читайте также:
Сын телеведущей Тутты Ларсен ушёл в армию
Актёр Милош Бикович отпраздновал танцами рождение первенца
Тренер Тутберидзе станет ведущей в реалити-шоу про похудение
Мария Фирсова