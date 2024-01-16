Актёр из сериала «Ликвидация» Дрозд проводил сына-актера в армию

Арестованный за хулиганство после участия в «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой рэпер Vacío заявил, что в скандале, развернувшимся вокруг мероприятия, виновата бывшая участница группы «Блестящие» и звезда 90-х Ольга Орлова, об этом сообщает Telegram-канал Mash.