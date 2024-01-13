Актёр Милош Бикович отпраздновал танцами рождение первенца

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Накануне Милош Бикович рассказал, что впервые стал отцом.
Сын актёра родился в Сербии, в одной из частных клиник Белграда. Здесь же Бикович с размахом отпраздновал отцовство. На вечернику по случаю рождения первенца актер пригласил близких друзей, пишет «Стархит».
Со своей женой Иваной Малыч актёр начал встречаться в 2021 году. Спустя 2 года Бикович рассказал, что не свободен.
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«В Сербии есть традиция — рвать футболку на свежем папе. И никто так не зажигает, как цыгане! Мои братья, они сказали, что у меня «цыганская душ»“, и я это воспринимаю как большой комплимент. Мои друзья, мои любимые, те кто рядом и в радости, и в горе, спасибо вам за все! День рождения ещё не начался, а свой главный подарок я уже получил», —рассказал Милош Бикович в социальных сетях.
«Моя цель — обеспечить себя жильем, которого пока нет, и найти подходящую девушку для создания семьи», —заявлял Милош Бикович до встречи с женой.Читайте также:
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Мария Фирсова