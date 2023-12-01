Актёр Левин заявил, что его бывшая жена похитила их общего ребёнка

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Актёр сериалов «Телохранители» и «Триггер» Александр Левин заявил, что его бывшая жена похитила их общего ребенка, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пропажу четырёхлетнего сына Левин обнаружил вчера, когда пришёл забирать ребёнка из детского сада.
Оттуда он позвонил своей бывшей жене. Она заявила ему, что действительно забрала сына, и теперь они будут жить вдвоём, после чего бросила трубку.
Левин написал заявление в полицию.
С супругой актёр расстался ещё летом, а вчера он пришёл в их общую квартиру и забрал оттуда телевизор, видеокамеру и пылесос.
Бывшая супруга Левина заявила, что никого не похищала. По её словам, суды между ней и бывшим мужем прошли, штамп о разводе поставлен и она уже подала на алименты.
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Оттуда он позвонил своей бывшей жене. Она заявила ему, что действительно забрала сына, и теперь они будут жить вдвоём, после чего бросила трубку.
С супругой актёр расстался ещё летом, а вчера он пришёл в их общую квартиру и забрал оттуда телевизор, видеокамеру и пылесос.
Бывшая супруга Левина заявила, что никого не похищала. По её словам, суды между ней и бывшим мужем прошли, штамп о разводе поставлен и она уже подала на алименты.
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Евгения Парфентьева