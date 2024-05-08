Актёр, пародист и телеведущий Аскаров госпитализирован в московскую клинику

Известная российская певица Кристина Орбакайте, которая дважды уезжала из страны в США, намерена снова вернуться, чтобы зарабатывать на закрытых концертах. Стоимость выступления Орбакайте увеличилась с 4,5 до 5,5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.