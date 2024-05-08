Актёр, пародист и телеведущий Аскаров госпитализирован в московскую клинику

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Известный российский эстрадный артист, актёр театра и кино, юморист, пародист и телеведущий Юрий Аскаров госпитализирован в одну из московских клиник. Врачи подозревают у него пневмонию.
На плохое самочувствие 47-летний эстрадный артист и конферансье пожаловался накануне, 7 мая. У него были симптомы острой вирусной респираторной инфекции. Врачи заподозрили у Аскарова воспаление лёгких и госпитализировали его в инфекционное отделение. Сейчас ему проводят полный комплекс обследований.
Юрий Аскаров родился 1 февраля 1977 года в городе Канске Красноярского края. Окончил ГИТИС (мастерская Б. С. Брунова и О. Ф. Марусева). Является выпускником Эстрадно-циркового училища. В качестве конферансье вёл концерты Рианны, Тото Кутуньо, Патрисии Каас, Адриано Челентано, Деми Мур, Эштона Кутчера и других российских и зарубежных артистов. Постоянный участник «Аншлага» и «Субботнего вечера». Снимался в нескольких отечественных фильмах и сериалах.
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Александр Бойцов