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Актёр, пародист и телеведущий Аскаров госпитализирован в московскую клинику

08 мая 2024, 13:14
Фото: istockphoto/Iulianna Est

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Известный российский эстрадный артист, актёр театра и кино, юморист, пародист и телеведущий Юрий Аскаров госпитализирован в одну из московских клиник. Врачи подозревают у него пневмонию.


На плохое самочувствие 47-летний эстрадный артист и конферансье пожаловался накануне, 7 мая. У него были симптомы острой вирусной респираторной инфекции. Врачи заподозрили у Аскарова воспаление лёгких и госпитализировали его в инфекционное отделение. Сейчас ему проводят полный комплекс обследований.

Юрий Аскаров родился 1 февраля 1977 года в городе Канске Красноярского края. Окончил ГИТИС (мастерская Б. С. Брунова и О. Ф. Марусева). Является выпускником Эстрадно-циркового училища. В качестве конферансье вёл концерты Рианны, Тото Кутуньо, Патрисии Каас, Адриано Челентано, Деми Мур, Эштона Кутчера и других российских и зарубежных артистов. Постоянный участник «Аншлага» и «Субботнего вечера». Снимался в нескольких отечественных фильмах и сериалах.

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Депутат Хамзаев объяснил, почему не надо запрещать «Евровидение»
Депутат Хамзаев: Запреты вызывают обратную реакцию
07 мая 2024, 19:57

Фото: iStock/Zeferli

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил против запрета «Евровидения», поскольку подобные меры лишь усиливают желание людей сделать наоборот, лишь провоцируют повышенный интерес.
При этом Хамзаев заявил о необходимости игнорировать конкурс.

«Если запрещать, то это желание смотреть у людей начинает вырабатываться, идёт обратная реакция. Надо просто проигнорировать. Это бессмысленное явление с учётом их неадекватного поведения и отношения к нам. Это их шоу, но без России такие мероприятия неинтересны. В целом, надо спокойно к этому относиться с учетом их оголтелого русофобского фактора», – пояснил в беседе с Газета.ру Хамзаев.

Он отметил, что для людей в обыденной жизни «Евровидение» не имеет огромного значения, а что касается участия нашей страны – то у нас, по словам депутата, есть и свои талантливые исполнители, хиты, конкурсы и концерты.

Ранее музыканты из Финляндии собирали подписи за исключение Израиля из числа участников конкурса Евровидение-2024.

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#израиль
#музыканты
#мероприятия
#шоу
#евровидение
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Прохор Шаляпин назвал Пугачеву «наглой теткой» и призвал забыть о ней
07 мая 2024, 19:26

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российский певец Прохор Шаляпин призвал забыть об эстрадной исполнительнице Алле Пугачевой. Об этом он сообщил в беседе с Teleprogramma.pro.
Шаляпин также назвал примадонну «наглой теткой». По мнению артиста, не нужно так много говорить о Пугачевой.

Он добавил, что у него вызывает омерзение попытки привлечь внимание к певице в средствах массовой информации. Шаляпин заключил, что ее следует оставить в покое.

Напомним, после начала специальной военной операции Алла Пугачева вместе с супругом и детьми покинула Россию и уехала в Израиль.

Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте бесплатно споет в Кремлевском дворце в День защиты детей 1 июня.

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#израиль
#певица
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#операции
#шоу-бизнес
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«Согласна и за бесплатно»: Орбакайте просится назад на российскую сцену на любых условиях
Mash: певица Орбакайте выступит на концерте в Кремлевском дворце бесплатно
07 мая 2024, 09:59

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Певица Кристина Орбакайте бесплатно споет в Кремлевском дворце в День защиты детей 1 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что певица исполнит песню своей матери Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет» на благотворительном фестивале. По информации источника, переговоры с исполнительницей велись еще несколько месяцев назад, и только сейчас удалось достигнуть соглашения.

Орбакайте согласилась принять предложение от организатора фестиваля Вячеслава Шаинского, а также отказалась от гонорара, который ранее составлял более пяти миллионов рублей. Певица выступит на концерте предпоследней.

Помимо Орбакайте на сцену должны выйти Лариса Долина, Дима Билан, Анита Цой и другие звезды.

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#сша
#певица
#переговоры
#кремль
#концерт
#алла пугачёва
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Музкритик Бабичев предрёк скорое появление преемницы Пугачёвой
06 мая 2024, 22:57

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Музыкальный критик Евгений Бабичев высказал предположение о том, что в российском шоу-бизнесе в ближайшее время может появится преемница Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой, которая займёт ее место.
При этом, по его мнению, произойдёт это без участия и помощи самой Пугачёвой.

«Возможно, преемница Пугачевой появится, но точно не по воле самой Пугачевой. Я не верю, что сейчас Пугачева что-то может решить. Это тяжело на расстоянии. Уверен, что она не очень понимает, кто её друг, кто враг, позиции сильно пошатнулись. Преемница, яркая певица появится в ближайшее время. Но сомневаюсь, что в этом поможет талант-шоу, в том числе «Голос», — поделился в беседе с NEWS.ru Бабичев.

Ранее сообщалось, что дочь Аллы Пугачёвой, российская певица Кристина Орбакайте, которая дважды уезжала из страны в США, намерена снова вернуться, чтобы зарабатывать на закрытых концертах. Стоимость выступления Орбакайте увеличилась с 4,5 до 5,5 млн рублей.

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#певица
#страны
#артист
#шоу-бизнес
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Уехавшая в США Кристина Орбакайте хочет вернуться в Россию из-за денег
Орбакайте планирует вернуться в Россию и давать концерты за 5,5 млн рублей
06 мая 2024, 14:13

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Известная российская певица Кристина Орбакайте, которая дважды уезжала из страны в США, намерена снова вернуться, чтобы зарабатывать на закрытых концертах. Стоимость выступления Орбакайте увеличилась с 4,5 до 5,5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В настоящее время певица планирует организовать тур по десяти городам США и Канады. До этого Орбакайте может выступить на корпоративах и концертах в России. По словам окружения знаменитости, в американских пабах отсутствует спрос на выступления Орбакайте с ценником 350-450 долларов.

Уточняется, что райдер Орбакайте остался прежним. В него входят люксовые отели, автомобили, охрана и полная конфиденциальность.

Ранее сообщалось, что певица Глюк'oZa (Наталья Чистякова-Ионова) отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#алла пугачёва
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Киркоров назвал Успенскую попрошайкой, выклянчивающей дорогие подарки
05 мая 2024, 14:05

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Конфликт Филиппа Киркорова и Любови Успенской набирает новые обороты. Прежней дружбе пришёл конец, и теперь звёзды не стесняются в выражениях, говоря друг о друге. Например, поп-король недавно назвал Успенскую попрошайкой.
Их конфликт начался из-за клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова. Успенская обвинила врача в предоставлении некачественных услуг, а Киркоров, который дружен с Хайдаровым, стал его защищать. В одном из интервью певица назвала поп-идола «женоненавистником». Это настолько возмутило Киркорова, что он подал на артистку иск о защите чести и достоинства на сумму в 10 миллионов рублей.

Этот эпизод певец вспомнил в эфире шоу «Сплетни-шейкер». Он рассказал, что всегда любил женщин, боготворил их, дарил им дорогие подарки, между прочим, и самой Успенской тоже. Филипп Бедросович вспомнил, что когда у них ещё были хорошие отношения, он подарил певице платье за 15 тысяч долларов. В какой-то момент Успенская посчитала такие подарки за должное и стала сама их выпрашивать.

«Милый, купи то, милый, купи это... Попрошайка!» — возмущался Киркоров.

Певец напомнил, что он для Успенской никакой не милый, а просто коллега.

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#киркоров
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«Надо спасать, а не глумиться над ней»: Кудрявцева призвала помочь Волочковой
Телеведущая Кудрявцева: Волочкову надо спасать, а не глумиться над ней
03 мая 2024, 13:43

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Телеведущая Лера Кудрявцева призвала перестать смеяться над Анастасией Волочковой и заявила, что балерину необходимо спасать. Об этом Кудрявцева написала в Telegram-канале.
По словам телеведущей, ей уже давно больно и жалко смотреть и слушать Волочкову. Кудрявцева отметила, что знаменитой балерине нужна помощь, ведь у нее нет настоящих друзей и близких.

Телеведущая также опубликовала в своем блоке пост журналистки Екатерины Гордон, которая недавно летела в одном самолете на Мальдивы с артисткой, и осудила ее поведение. Гордон написала, что Волочкова спивается на глазах у всех.

Кудрявцева, комментируя данный пост, порекомендовала Волочковой бросить употреблять алкоголь, «врать» и оскорблять других, а также убрать из своей жизни ненужных людей, которые не могут дать правдивую оценку поведению звезды балета.

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#балет
#алкоголь
#телевидение
#звёзды
#шоу-бизнес
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Продюсер рассказал о гонорарах Верки Сердючки в России до СВО
Продюсер Лавров: Сердючке платили от 100 тысяч евро за выступление в РФ до СВО
02 мая 2024, 14:26

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

Продюсер Сергей Лавров раскрыл гонорары украинского артиста Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. Об этом сообщает MK.RU.
Он рассказал, что до проведения Россией специальной военной операции на Украине артист часто приезжал в РФ и был в топе звёзд, приглашаемых на мероприятия. За свои выступления он мог получать по 200 тысяч евро. Если же речь идёт о новогодних концертах и корпоративах, то здесь заработок исчислялся миллионами евро.

Затем на «Евровидении» Данилко исполнил композицию Dancing Lasha Tumbai, название которой на слух воспринималось как Russia goodbye. После этого произошло охлаждение отношения российской публики к артисту. Окончательно всё разрушилось после начала СВО, когда певец совсем перестал приезжать в Россию.

Лавров также рассказал, что нынешние выступления Верки Сердючки выглядят как «демонстрация против России». Он нецензурно выражается и выкрикивает антироссийские лозунги во время своих концертов. При этом ранее он никогда не высказывался плохо о России и россиянах.

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#россия
#концерт
#шоу-бизнес
#певец
#украина
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Продюсер Данилко заявил, что тот ненавидел образ Сердючки
30 апреля 2024, 19:02

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапович

Продюсер Сергей Лавров рассказал, что уговаривал Андрея Данилко выступать в роли Верки Сердючки, пишет mk.ru.
Как рассказал Лавров, Данилко приходилось уговаривать поработать в России, и на это уходило огромное количество сил.

По его словам, Данилко хотел чего-то гениального, но люди ждали от него Сердючку. И это несмотря на то, что «Верка» приносила ему огромные деньги.

Как рассказал Лавров, до начала специальной военной операции Данилко зарабатывал в России 100-200 тысяч евро за один концерт. В Новый год он мог увозить из страны по несколько миллионов евро.

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*внесён в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
#украина
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