Актёр Тихон Котрелёв перестал выходить на связь
Актёр сериалов «Хирург», «Тихий Дон» и «Маргарита Назарова» Тихон Котрелёв уже несколько дней не выходит на связь с родственниками. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По словам сестры, 49-летний артист не отвечает на звонки в течение трёх дней. Предположительно, он находится в съёмной квартире на Гоголевском бульваре в Москве.
Ранее у Котрелёва диагностировали панкреонекроз — тяжёлое осложнение острого панкреатита, представляющее угрозу для жизни. Родственники выражают обеспокоенность его состоянием и пытаются установить с ним связь. Официальной информации о местонахождении и самочувствии актёра пока нет.
