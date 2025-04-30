Александр Друзь предлагает корпоративные мероприятия за миллион рублей

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Мастер интеллектуальных развлечений, знаменитый знаток Александр Друзь, организовал новое направление деятельности — организацию корпоративных турниров по типу популярной телеигры «Что? Где? Когда?». Организаторы платят значительные суммы за возможность воспользоваться опытом ведущего. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Стоимость услуг Друзя складывается следующим образом:
Таким образом, общая сумма затрат на мероприятие может достигать 1 млн рублей.
Для ведущего также понадобится отдельная гримёрка. В ней не требуется ничего лишнего — достаточно воды, соков, зеркала, чая, а также мясной и сырной нарезки. Кроме того, Друзь может не только проводить игры, но и выступить в роли спикера, рассказав о «ловушках» вопросов для игры и других хитростях.
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- Основная услуга по проведению турнира оценивается в 450 тысяч рублей;
- Дополнительно, если организаторы хотят придать игре стилистическое оформление бренда «Что? Где? Когда?» (включая использование чёрного ящика, конвертов и символики), цена возрастает ещё на 450 тысяч рублей.
- Оформление реквизитов и костюмов обойдется дополнительно в 200 тысяч рублей;
- Призовая статуэтка «Сова» для победителя стоит 40 тысяч рублей;
- Сувенирные подарки игрокам оцениваются по 2 тысячи рублей каждый.
Таким образом, общая сумма затрат на мероприятие может достигать 1 млн рублей.
Для ведущего также понадобится отдельная гримёрка. В ней не требуется ничего лишнего — достаточно воды, соков, зеркала, чая, а также мясной и сырной нарезки. Кроме того, Друзь может не только проводить игры, но и выступить в роли спикера, рассказав о «ловушках» вопросов для игры и других хитростях.
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Дарья Осипова