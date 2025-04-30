Александр Друзь предлагает корпоративные мероприятия за миллион рублей

Водитель сына известной певицы Надежды Кадышевой, Григория, рассказал о шокирующей ситуации, связанной с его долгом. В эфире программы «Малахов» он сообщил, что Григорий взял у него в долг 1,5 миллиона рублей и исчез, пишут Страсти.