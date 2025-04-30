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Певица Лада Дэнс призналась, что отдала бы свою яйцеклетку Филиппу Киркорову

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Известная российская певица Лада Дэнс решила поддержать своего близкого друга, исполнителя хита «Цвет настроения синий», сказав, что согласна пожертвовать ему свою яйцеклетку для рождения ребёнка. Об этом пишут Страсти.
Артисты имеют тёплые дружеские отношения на протяжении долгих лет. Недавно, участвуя в популярном телевизионном шоу «Маска», Киркоров проявил искреннюю привязанность к Ладе, комментируя возможные перспективы совместного будущего, включая рождение ребёнка.

Отвечая на подобное заявление Киркорова, Дэнс выразила готовность оказать необходимую помощь своему товарищу.

«Если бы у меня была яйцеклетка, которую можно было отдать... Я бы Филиппу свою яйцеклетку дала. Почему нет?», — добавила она.

Лада Дэнс один раз официально была замужем. До этого состояла в незарегистрированном браке. У нее двое детей.

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Концерты Веры Брежневой в странах Центральной Азии оказались на грани провала
#брак
#шоу
#отношения
#киркоров
Концерты Веры Брежневой в странах Центральной Азии оказались на грани провала
На концерты Брежневой в Казахстане и Узбекистане купили лишь половину билетов
30 апреля 2025, 09:37

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм* @ververa)

Концертный тур украинской исполнительницы Веры Брежневой по странам СНГ столкнулся с серьёзными проблемами: посещаемость мероприятий заметно ниже ожидаемой, и залы остаются незаполненными почти наполовину. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».
Первый концерт запланирован в Алма-Ате, Казахстан, во Дворце Республики. Согласно источникам, билетная касса распродала только половину мест — из 2567 предложенных билетов реализовано лишь 1283. Остальная половина остаётся доступной для покупки. Билеты предлагаются по цене от 2,7 тыс. рублей, а самые дорогие места возле сцены обойдутся зрителям в 9,6 тыс. рублей.

Второй концерт пройдёт в столице Узбекистана, городе Ташкенте, во Дворце кино имени Алишера Навои. Здесь ситуация аналогична казахстанскому мероприятию: продано лишь немногим более половины мест — 1033 из 1890. Цена билетов варьируется от 2,2 до 6 тыс. рублей.

После начала специальной военной операции Брежнева покинула Россию и теперь живет в Италии. Она активно путешествует по миру, одной из её недавних поездок стал фестиваль Coachella в Калифорнии.

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Водитель рассказал, что сын Надежды Кадышевой взял у него в долг 1,5 млн и исчез

Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака

Дочь Петросяна прокомментировала решение суда о выселении из квартиры юмориста

*Запрещен в РФ
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#водитель
#билеты
#сын
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Водитель рассказал, что сын Надежды Кадышевой взял у него в долг 1,5 млн и исчез
30 апреля 2025, 08:53

Фото: iStock/disqis

Водитель сына известной певицы Надежды Кадышевой, Григория, рассказал о шокирующей ситуации, связанной с его долгом. В эфире программы «Малахов» он сообщил, что Григорий взял у него в долг 1,5 миллиона рублей и исчез, пишут Страсти.
Водитель, который работал с Григорием на протяжении двух лет, поделился подробностями их общения. Он рассказал, что сын артистки часто откровенничал о своей личной жизни, делясь проблемами с бывшей партнершей и детьми. Григорий высказывал негативные чувства по отношению к своей семье, называя второго ребенка «чужим» и утверждая, что его хотят «в папашки записать».

Несмотря на откровения Григория, водитель доверился ему и решил одолжить крупную сумму, полагая, что тот сможет вернуть деньги.

«Полтора миллиона я ему дал. Поверил, как мужчина мужчине. Говорил, что такую сумму потянет», — отметил он.

Водитель надеется на возвращение своих средств.

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#деньги
#долги
#водитель
#мужчина
#сын
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Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака
30 апреля 2025, 08:53

Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @m_galustyan)

Знаменитый российский комик Михаил Галустян сообщил о завершении своего брака с супругой Викторией. Известие вызвало широкий резонанс среди поклонников шоумена, ведь пара долгие годы считалась образцом семейного счастья в мире отечественного шоу-бизнеса. Галустян поделился информацией о своём решении в социальной сети.
Он подчеркнул, что процесс проходил спокойно и без конфликтов. По словам артиста, раздельный путь они избрали ещё год назад, но предпочитали держать подробности в тайне до настоящего момента.

Сообщая о событии, комик добавил, что чувствует благодарность за прожитые совместно годы и желает своей бывшей супруге счастья. Фраза о новом этапе подчеркивает позитивный настрой артиста на изменения в собственной жизни, которые ждут впереди.

Решение о разводе не станет предметом публичных обсуждений или споров, уверен Галустян. Напротив, он призвал фанатов воспринимать произошедшее именно как начало нового этапа развития, сохраняя уважение и доброжелательность к бывшему партнёру.

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Дочь Петросяна прокомментировала решение суда о выселении из квартиры юмориста
30 апреля 2025, 08:33

Евгений Петросян (Фото: Инстаграм* @petrosyanevgeny)

Суд Москвы принял решение о выписке дочери знаменитого юмориста Евгения Петросяна из его московской квартиры. Как передает издание «‎kp.ru», такое требование было выдвинуто самим артистом, мотивировавшим свое желание отсутствием проживания Викторины в данной недвижимости длительное время.
Сам Петросян охарактеризовал свою единственную дочь как бывшего члена семьи. Между ними прекратилось общение задолго до судебного разбирательства.

Викторина подтвердила факт отсутствия общения с отцом, отметив, что недавно узнала о вынесенном судом постановлении лично.

По распространённой версии, причиной прекращения отношений между дочерью и знаменитым комиком стала история романтического союза Петросяна с Татьяной Брухуновой.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова начали открыто встречаться в конце 2017–начале 2018 годов, вскоре после официального разрыва Петросяна с предыдущей супругой, известной актрисой и телеведущей Еленой Степаненко. Официально о своих отношениях они заявили позже, уже в процессе оформления брачных документов.

Их официальный союз состоялся в декабре 2019 года, когда Татьяна официально вышла замуж за Петросяна, став его пятой официальной супругой.

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Беременная пятым ребенком невестка Виктора Дробыша заявила, что «пережила ад»
Александра Гуркова сообщила, что столкнулась с серьезными испытаниями
30 апреля 2025, 08:13

Александра Гуркова (Фото: Instagram* @sashaholidaymusic)

Известная певица Александра Гуркова, супруга старшего сына известного российского продюсера Виктора Дробыша, поделилась своей историей борьбы с коронавирусом во время очередной беременности. Об этом пишет «‎Voice».
Гуркова откровенно поведала о тяжелых переживаниях, связанных с болезнью. После заражения COVID-19 будущая мама оказалась погруженной в состояние тревоги и страха перед будущим материнством. Болезнь вызвала серьезные эмоциональные потрясения, включая регулярные приступы паники и бессонницу.

«Я заболела ковидом, вот тут, если честно, начался настоящий ад на земле», — поделилась она.

Однако несмотря на трудности, Александру поддерживали близкие люди, благодаря чему ей удалось восстановиться примерно за два месяца. Несмотря на физическое и эмоциональное истощение, плод благополучно закрепился.

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