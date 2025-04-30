Певица Лада Дэнс призналась, что отдала бы свою яйцеклетку Филиппу Киркорову

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
Известная российская певица Лада Дэнс решила поддержать своего близкого друга, исполнителя хита «Цвет настроения синий», сказав, что согласна пожертвовать ему свою яйцеклетку для рождения ребёнка. Об этом пишут Страсти.
Артисты имеют тёплые дружеские отношения на протяжении долгих лет. Недавно, участвуя в популярном телевизионном шоу «Маска», Киркоров проявил искреннюю привязанность к Ладе, комментируя возможные перспективы совместного будущего, включая рождение ребёнка.
Отвечая на подобное заявление Киркорова, Дэнс выразила готовность оказать необходимую помощь своему товарищу.
Лада Дэнс один раз официально была замужем. До этого состояла в незарегистрированном браке. У нее двое детей.
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Отвечая на подобное заявление Киркорова, Дэнс выразила готовность оказать необходимую помощь своему товарищу.
«Если бы у меня была яйцеклетка, которую можно было отдать... Я бы Филиппу свою яйцеклетку дала. Почему нет?», — добавила она.
Лада Дэнс один раз официально была замужем. До этого состояла в незарегистрированном браке. У нее двое детей.
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Дарья Осипова