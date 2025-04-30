Водитель рассказал, что сын Надежды Кадышевой взял у него в долг 1,5 млн и исчез

Фото: iStock/disqis
Водитель сына известной певицы Надежды Кадышевой, Григория, рассказал о шокирующей ситуации, связанной с его долгом. В эфире программы «Малахов» он сообщил, что Григорий взял у него в долг 1,5 миллиона рублей и исчез, пишут Страсти.
Водитель, который работал с Григорием на протяжении двух лет, поделился подробностями их общения. Он рассказал, что сын артистки часто откровенничал о своей личной жизни, делясь проблемами с бывшей партнершей и детьми. Григорий высказывал негативные чувства по отношению к своей семье, называя второго ребенка «чужим» и утверждая, что его хотят «в папашки записать».
Несмотря на откровения Григория, водитель доверился ему и решил одолжить крупную сумму, полагая, что тот сможет вернуть деньги.
Водитель надеется на возвращение своих средств.
Читайте также:
«Гриша, верни долги»: на концерте Кадышевой появились плакаты, посвященные ее сыну
«Это чудо!»: Валерия поблагодарила сына с невесткой после рождения внука
Лишившийся концертов Кортнев заявил о готовности помогать военнослужащим РФ
Несмотря на откровения Григория, водитель доверился ему и решил одолжить крупную сумму, полагая, что тот сможет вернуть деньги.
«Полтора миллиона я ему дал. Поверил, как мужчина мужчине. Говорил, что такую сумму потянет», — отметил он.
Водитель надеется на возвращение своих средств.
Читайте также:
«Гриша, верни долги»: на концерте Кадышевой появились плакаты, посвященные ее сыну
«Это чудо!»: Валерия поблагодарила сына с невесткой после рождения внука
Лишившийся концертов Кортнев заявил о готовности помогать военнослужащим РФ
Дарья Осипова