Александр Ревва получил российское гражданство

Блогер Гусейн Гасанов переписал трёхкомнатную квартиру в «Москве-Сити» стоимостью 100 млн рублей сразу после возбуждения уголовного дела об отмывании денег в особо крупном размере. Гасанов это сделал для того, чтобы его недвижимость не попала под арест и конфискацию.