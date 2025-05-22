Александр Ревва (Фото: кадр из интервью на Youtube-канале «Антон Штейн»)
Родившийся в Донецке Александр Ревва получил российское гражданство, передает РИА Новости.
Уточняется, что артист указал гражданство РФ в юридических документах в начале мая этого года. Ревва пока не прокомментировал данную информацию.
Шоумен много лет работает в России, где пользуется большой популярностью.
Ранее сообщалось, что Александр Ревва оплатил похороны своего отчима Олега Рачеева, который скончался 10 мая этого года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Шоумен много лет работает в России, где пользуется большой популярностью.
Ранее сообщалось, что Александр Ревва оплатил похороны своего отчима Олега Рачеева, который скончался 10 мая этого года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова